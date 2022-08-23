Ватикан представил логотип и девиз поездки Папы Франциска в Казахстан

23 августа 2022 года Святейший Престол опубликовал логотип поездки Папы Римского в Казахстан. 13-15 сентября 2022 года Папа Франциск посетит Нур-Султан, где примет участие в конгрессе лидеров мировых религий.

«На логотипе изображен голубь с оливковой ветвью. Крылья представлены двумя соприкасающимися руками, что символизирует крылья вестников мира и единства. Сердце внутри крыльев символизирует любовь, плод взаимопонимания, сотрудничества и диалога. Оливковая ветвь стилизована под традиционный казахский орнамент», — поясняется в сообщении Пресс-службы Ватикана.

На фоне логотипа изображен светло-голубой герб — конструктивный элемент в виде решетчатого креста, венчающего купол юрты, традиционного жилища казахского народа, а внутри изображения — желтый крест.

Используемые цвета — голубой и желтый, такие же, как на флаге Казахстана; а также желтый и белый – как на флаге Ватикана. Зеленый цвет ветви символизирует надежду.

Девиз папского паломничества — «Посланники мира и единства» — написан вверху на казахском языке, а внизу на русском языке.

В столице Казахстана запланированы встречи Святейшего Отца с президентом страны, представителями правительства, гражданского общества и дипломатическим корпусом. Епископ Рима примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий и выступит на нём. Запланированы также частные встречи Папы Франциска с некоторыми религиозными лидерами. Кроме того, Папа возглавит Святую Мессу для верующих католиков на площади перед выставочным центром EXPO и встретится с местными епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и церковными работниками.

Предыдущий визит Папы Римского в Казахстан состоялся в 2001 г. Девизом визита святого Иоанна Павла II тогда стали слова: «Да любите друг друга!».



По материалам Католической информационной службы Центральной Азии