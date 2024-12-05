Ватикан: обряд recognitio перед открытием Святых врат (+ ФОТО)

В понедельник 2 декабря президент Фабрики Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти возглавил обряд recognitio (освидетельствования) в соборе Святого Петра в Ватикане. Этот обряд стал важным этапом подготовки к открытию Святых врат по случаю Юбилея 2025 года. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Кардинал Мауро Гамбетти начал церемонию с молитвы, после чего ватиканские рабочие и реставраторы приступили к демонтажу части бетонной стены, которой были запечатаны изнутри Святые врата. Извлечённый металлический контейнер хранился там с момента закрытия последнего Юбилея — Юбилея милосердия 2016 года.

Содержимое контейнера наполнено глубоким символизмом, отражая непрерывность церковной традиции и её связь с прошлым и будущим. В нём хранятся ключ, которым будут открыты Святые врата 24 декабря, дверные ручки, пергамент с актом их закрытия, четыре позолоченных кирпича и памятные медали с изображениями трёх Пап — Франциска, Бенедикта XVI и Иоанна Павла II.

На церемонии также присутствовали архиепископ Рино Физикелла, пропрефект Департамента евангелизации, и архиепископ Диего Равелли глава Отдела богослужений Папы Римского. Они приняли предметы, извлечённые из контейнера, чтобы затем передать их Папе Франциску.

Вечером 3 декабря церемония recognitio состоялась в Папской базиликe Св. Иоанна на Латеранском холме. Аналогичные церемонии пройдут в других римских базиликах: 5 декабря — в базилике Святого Павла вне Стен и 6 декабря — в базилике Санта-Мария-Маджоре.