Ватикан: мигранты могут стать позитивной силой перемен

В лицах мигрантов и беженцев мы можем увидеть красоту Иисуса: об этом говорил заместитель секретаря Департамента служения целостному развитию человека кардинал Майкл Черни на встрече с представителями Международного союза главных настоятельниц (UISG) и Иезуитской службы по делам беженцев (JRS). Передает Виктор Владимиров (Vatican News).

В своём выступлении кардинал Черни углубил тему 106-го Всемирного дня мигрантов и беженцев – «Вынужденные бежать, подобно Иисусу Христу». В этом году Всемирный день отмечается в воскресенье 27 сентября, и с 1914 года он является знаком заботы Церкви о судьбе мигрантов и одновременно стимулом к молитве и размышлениям о возможных последствиях миграции.

Своё послание на этот день, отметил иерарх, Папа Франциск посвятил особой категории мигрантов, вынужденных по разным причинам покидать свои дома. Учитывая нынешние обстоятельства, Святейший Отец охватывает вниманием всех людей, страдающих от негативных последствий пандемии COVID-19. Кардинал напомнил, что к внутренним переселенцам применимы основные правила, о которых говорит Папа Франциск: приём, защита, продвижение и интеграция.

Ватиканский иерарх высоко оценил помощь мигрантам и беженцам со стороны монашеских общин и указал на огромный позитивный потенциал внутренних переселенцев – их надежду, настойчивость и силу. Именно благодаря этим качествам они могут стать стимулом для позитивных перемен в своих странах.