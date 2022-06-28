Ватикан и Грузия отмечают 30 лет дипломатических отношений

Святейший Престол и Грузия отмечают 30-летие двусторонних дипломатических отношений: по этому случаю уже состоялись и ещё состоятся различные культурные мероприятия, включая те, которые черпают вдохновение в учительстве Папы Римского. Об этом в интервью Радио Ватикана/Vatican News рассказала княгиня Кетеван Багратион-Мухранская, посол Грузии при Святейшем Престоле.

В воскресенье 26 июня в Ватикане состоялся уникальный концерт Тбилисского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы, который выступил в Сикстинской капелле по приглашению Департамента по содействию христианскому единству. Накануне посол Грузии при Святейшем Престоле пояснила детали этого уникального музыкального события:

«Патриарх Илия II прислал этот хор в качестве ответа на письмо Папы Франциска: три года назад Папа пригласил его в Рим, что стало бы крайне важным событием. Однако из-за пандемии этот визит несколько раз откладывался, и сейчас состояние здоровья Патриарха не позволяет ему лично приехать в Рим. Илия II очень сожалеет об этом и поэтому пожелал послать в Рим свой хор, состоящий из 35 музыкантов».

В понедельник 27 июня этот знаменитый церковный хор выступил в посольстве Итальянской Республики при Св. Престоле, что стало ещё одним моментом юбилейных торжеств. А в среду 29 июня Патриарший хор исполнит богослужебные песнопения во время Святой Мессы в честь празднования святых апостолов Петра и Павла в Соборе Святого Петра. Эти инициативы не только укрепляет дипломатические отношения между двумя государствами, но и подчеркивают важность братского диалога между Церквями и значение искусства.

Программа юбилейных событий очень разнообразна: например, 25 мая в Риме прошла специальная выставка грузинской художницы, которая создает свои картины, рисуя вином; участники мастер-класса имели возможность приобщиться к этому необычному искусству.

В интервью Радио Ватикана/Vatican News посол Грузии при Святейшем Престоле также напомнила, что ровно год назад президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Ватикан и встретилась с Папой Франциском. Во время этого визита Грузия и Святейший Престол – в лице Папского совета по культуре (ныне Департамента по образованию и культуре) под руководством кардинала Джанфранко Равази – подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ направлен на укрепление институционального сотрудничества, которое, в частности, касается Папского института священной музыки и Высшего института церковного песнопения в Тбилиси, отметила госпожа Багратион-Мухранская:

«На этой основе мы теперь можем предусмотреть обмен студентами, то есть сможем отправлять наших студентов, достигших высокого уровня, на летние образовательные курсы. Там они, например, смогут изучать церковный орган, инструмент, который у нас используется нечасто. Грузины – очень музыкальный народ». Действительно, во многих грузинских домах есть пианино, люди поют и слушают много музыки; именно поэтому в дипломатическом диалоге с Ватиканом столько внимания уделяется культуре и особенно музыке.

Ещё один интересный аспект этого диалога – энциклика Папы Франциска Laudato si’ о заботе об общем доме, отметила посол:

«Laudato si’ получила в Грузии хороший отклик, жители восприняли её очень позитивно: благодаря переводу на грузинский язык, сделанному усилиями апостольского нунция в Тбилиси, энциклика Святейшего Отца коснулась благодатной почвы, ведь православные уже много лет стоят на защите Творения».

В Грузии прошли научные конференции, посвящённые Laudato si’. Одна из них была организована посольством страны при Святейшем Престоле, на ней особо упоминался св. Максим Исповедник в знак того, насколько энциклика Папы созвучна древней христианской традиции. Госпожа Кетеван Багратион-Мухранская выразила надежду, что сотрудничество между Церквами, Святейшим Престолом и Грузией принесет дальнейшие благие плоды, особенно в свете нынешней ситуации в Европе.

На фото — Папа Франциск и посол Грузии при Святейшем Престоле княгиня Кетеван Багратион-Мухранская (Ватикан, 12 декабря 2019 г.):