Ватикан и Демократическая Республика Конго ратифицировали Рамочное Соглашение

17 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Демократической Республики Конго Феликса Антуана Чисекеди Чиломбо. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В ходе прошедшей в дружественной обстановке беседы были подчёркнуты добрые двусторонние отношения, а также выражено удовлетворение в связи с ратификацией Рамочного Соглашения между Святейшим Престолом и Демократической Республикой Конго по вопросам взаимного интереса. Стороны отметили вклад Католической Церкви в продвижение демократического процесса в африканской стране ради общего блага и всестороннего развития народа, особенно в области образования и здравоохранения. Беседа коснулась нынешней ситуации в Демократической Республике Конго, в частности, страданий населения восточных провинций из-за постоянных вооружённых конфликтов и распространения вируса Эбола (БВВЭ). Была подчёркнута настоятельная необходимость координации и сотрудничества на национальном и международном уровнях в целях защиты человеческого достоинства и поощрения гражданского сосуществования, начиная с многочисленных беженцев и перемещённых лиц, которые сталкиваются с серьёзным гуманитарным кризисом.

После встречи с Папой Франциском африканский президент встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В присутствии высокопоставленных представителей обоих государств стороны обменялись документами о ратификации Рамочного Соглашения между Святейшим Престолом и Демократической Республикой Конго по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Соглашение было подписано в Ватикане 20 мая 2016 года. На его страницах подчёркивается независимость и автономия Церкви и государства, а также устанавливаются правовые рамки взаимоотношений, в частности, свобода апостольской деятельности Католической Церкви и урегулирование вопросов, относящихся к её компетенции. Рамочное Соглашение касается работы католических учебных заведений, преподавания религии в школах, благотворительной деятельности Церкви, пастырского служение в армии, пенитенциарных учреждениях и в больницах, патримониального и фискального режимов, а также получение въездных виз и видов на жительство для духовенства и монашествующих. Кроме того, документ предусматривает соглашения между поместной епископской конференцией и государством по некоторым вопросам взаимного интереса.