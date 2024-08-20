Ватикан: диалог и примирение – в центре визита президента Малави (+ ФОТО)

19 августа в Ватикане Папа Франциск встретился с президентом Республики Малави Лазарусом МакКарти Чакверой. Как отмечает русская служба Vatican News, это была первая аудиенция главе государства, которую Святейший Отец дал после летнего перерыва.

Встреча проходила в Апостольском дворце, где после беседы с Его Святейшеством Чаквера ещё пообщался с представителями Госсекретариата Ватикана: кардиналом-госсекретарем Пьетро Паролином и монсеньором Полом Ричардом Галлахером, ответственным за связи с государствами и международными организациями.

В ходе дружественной беседы были затронуты вопросы отношений между Ватиканом и Малави; стороны остановились на некоторых аспектах общественно-политической и экономической обстановки в африканской стране, где Католическая Церковь активно сотрудничает с государственными структурами в сферах здравоохранения и образования, в том числе профессионального.

Руководство Госсекретариата и президент Малави обменялись соображениями по некоторым международным и региональным вопросам, подчеркнув важность продвижения диалога и примирения между народами.