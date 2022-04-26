Ватикан: действия кардинала Дзивиша были корректными

Апостольская нунциатура в Варшаве сообщила о результатах расследования некоторых случаев, связанных с действиями кардинала Станислава Дзивиша в его бытность архиепископом-митрополитом Кракова (2005-2016 гг.). Передает русская служба Vatican News.

Во время визита в Польшу ватиканский посланник кардинал Анджело Баньяско собрал документацию по этому вопросу, изучив которую Святейший Престол решил, что «действия кардинала Дзивиша были корректными и поэтому постановил не предпринимать каких-либо дальнейших действий».

Два года назад, когда против Церкви в Польше вспыхнули протесты из-за злоупотреблений несовершеннолетними со стороны духовенства, после показа нескольких документальных фильмов кардинала Дзивиша обвинили в сокрытии жалобы деликатного характера. В документальном фильме, показанном одним из крупнейших частных телеканалов Польши, также утверждалось, что иерарх скрывал факт злоупотребления в обмен на пожертвования в пользу Церкви. Кардинал всегда отвергал любые обвинения, называя их клеветой, и лично просил создать независимую комиссию, «чтобы пролить свет на эти обвинения».

В разгар острой полемики как среди журналистов, так и среди политиков в дело вмешался президент польского епископата архиепископ Станислав Гондецкий, попросив, чтобы все обвинения прояснила компетентная комиссия Святейшего Престола. Архиепископ подчеркнул, что «Церковь в Польше благодарна кардиналу за его многолетнее служение св. Иоанну Павлу II».

В июне 2021 года Святейший Престол направил кардинала Анджело Баньяско в Польшу для изучения случаев, которые, по словам нунциатуры, стали достоянием общественности. Во время своей миссии архиепископ на покое Генуи изучил документацию и провёл ряд встреч, говорилось в заявлении пресс-службы Ватикана, после чего его отчёт был передан Апостольскому Престолу. Девять месяцев спустя на основании анализа расследования, проведённого кардиналом Баньяско, Ватикан снял с польского кардинала все обвинения.

Станислав Дзивиш поблагодарил всех, кто способствовал «ответственному реагированию на обвинения» против него, в особенности кардинала Баньяско, который «работал над прояснением этих незаслуженных и болезненных вменений». «Я надеюсь, – добавил иерарах, – что опубликованное заявление апостольской нунциатуры в Польше будет способствовать не только прояснению этого вопроса, но и вернёт спокойствие всем, кто почувствовал себя оскорблённым обвинениями, выдвинутыми против меня. Я очень благодарен Святейшему Престолу за справедливое решение по этому делу», – сказал кардинал Станислав Дзивиш.