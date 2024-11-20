В Юбилейный год Папа канонизирует Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати

В конце общей аудиенции 20 ноября Папа Франциск сообщил, что в следующем году во время Юбилея подростков (25 — 27 апреля) он причислит к лику святых блаженного Карло Акутиса, а во время Юбилея молодёжи (28 июля — 3 августа) – блаженного Пьера Джорджо Фрассати. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к паломникам Епископ Рима сказал:

«По случаю Международного дня прав детей и подростков, который отмечается сегодня, я хотел бы объявить, что 3 февраля в Ватикане состоится Всемирная встреча по правам ребёнка под названием “Давайте их любить и защищать”, в которой примут участие эксперты и активисты из разных стран. Это станет возможностью наметить новые пути спасения и защиты миллионов детей, которые до сих пор не имеют прав, живут в тяжёлых условиях, подвергаются эксплуатации и насилию, страдают от драматических последствий войны».

Святейший Отец напомнил, что в ближайшее воскресенье Церковь будет праздновать торжество Христа, Царя Вселенной, и призвал верующих «осознать присутствие Господа в их жизни, дабы участвовать в созидании Его Царства любви и мира».

Накануне Дня pro orantibus, который будет отмечаться в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, Епископ Рима выразил духовную близость монахиням-затворницам и пожелал, чтобы монастыри созерцательной жизни «не испытывали недостатка в необходимой духовной и материальной поддержке со стороны церковной общины».