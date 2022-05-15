«В волонтерстве присутствует основоположное измерение христианского образа Бога и человека»

Папа Франциск встретился с волонтерами из ассоциации имени Корнелии де Ланге, которые заботятся о людях с одноименным синдромом. Передает русская служба Vatican News.

«Это редкое наследственное заболевание, — сказал Папа, обращаясь к гостям, — становится причиной дискомфорта и больших трудностей как для тех, кто им страдает, так и для их семьи. Я хочу выразить им свою близость и понимание и попросить не падать духом перед препятствиями, которые они встречают на своем пути».

Волонтерам Папа адресовал слова благодарности: «В волонтерстве присутствует основоположное измерение христианского образа Бога и человека: любовь к Богу и любовь к ближнему», — подчеркнул Святейший Отец, отметив, что «культура солидарности является конкретным участием в созидании братского общества, в центре которого находится человеческая личность».

«Именно милосердная любовь Бога побуждает нас признавать в других брата или сестру и принимать их», — добавил Папа Франциск, пожелав волонтерам быть свидетелями доброты и нежности и относиться к трудностям в духе единства, не отрывая взгляда от своей основной цели: служения ближнему.

Фото — Vatican.va