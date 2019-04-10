В Ватикане состоятся духовные упражнения для властей Южного Судана

По предложению архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби 10 и 11 апреля в Ватикане, в Доме Святой Марфы, состоятся духовные упражнения с участием представителей высших органов государственной и церковной власти Южного Судана. Идею духовного главы Церкви Англии поддержал Папа Франциск. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Беспрецедентное дипломатическое и экуменическое событие, организованное Госсекретариатом Ватикана и Администрацией архиепископа Кентерберийского, станет благодатным моментом для размышлений и молитвы, а также для встречи и примирения тех, на кого возложена в этот момент ответственная миссия – трудиться во имя мирного будущего и процветания народа Южного Судана. В ретрите примут участие члены Президиума Республики Южный Судан, которые вступят в должность 12 мая в соответствии с Возобновленным соглашением о разрешении конфликта в Южном Судане, а также восемь членов Совета Церквей Южного Судана. Ведущими духовных упражнений будут Высокопреосвященный Джон Баптист Одама, архиепископ Гулу (Уганда), и священник-иезуит Агбонкхианмегхе Оробатор, председатель Конференции монашеских настоятелей Африки и Мадагаскара.

По завершении духовных упражнений всем участникам будет передана Библия с надписью: «Ищи то, что объединяет. Одолей то, что разделяет».