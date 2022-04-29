В Ватикане прошло очередное заседание Совета кардиналов

С 25 по 27 апреля в Ватикане проходило 41-е заседание Совета кардиналов с участием Папы Франциска. Эта встреча стала первой после публикации апостольской конституции Predicate Evangelium, подготовке которой были посвящены многие собрания иерархов.

Как передает русская служба Vatican News со ссылкой на Зал печати Ватикана, на заседании 25 апреля главной темой был кризис, связанный с событиями в Украине, с «вытекающей из него социально-политической, церковной и экуменической ситуацией». Папа Франциск «сообщил о различных инициативах, предпринятых им, госсекретарём и Государственным секретариатом для достижения мира». Кардиналы обсудили вопросы, связанные с «миром, здравоохранением, бедностью, нестабильной политической ситуацией и пастырскими проблемами поместных Церквей».

Во вторник 26 апреля Совет рассмотрел тему изменения климата в контексте предстоящей конференции ООН COP-27, «ожиданий» после COP-26, а также дебатов по вопросу «Можем ли мы, как Церковь, вместе с другими конфессиями и религиями озвучить эти опасения?». Анализ ситуации в мире, проведённый кардиналом Амбонго Безунгу, придал вес «обеспокоенности беднейших стран Азии, Латинской Америки, Африки и Океании», подчёркивается в коммюнике пресс-службы Ватикана. Во второй половине дня обсуждение перешло к теме «Женщины в Церкви» на основе исследования, начатого на февральской сессии.

В последний день встречи кардинал Освальд Грасиас выступил с докладом о дипломатической службе Святейшего Престола, в частности, о роли и деятельности апостольских нунциев. Заключительной темой апрельской сессии стала апостольская конституция Predicate Evangelium о реформе Римской Курии и её служении Церкви и миру. В коммюнике отмечается, что был предложен «возможный процесс действий по внедрению нового законодательства, предусматривающий оценку предпринятых шагов и предстоящих задач».

Следующее заседание Совета кардиналов запланировано на июнь.