В Ватикане прошло очередное заседание Совета кардиналов

В Ватикане прошло очередное заседание Совета кардиналов

Апрель 29, 2022

С 25 по 27 апреля в Ватикане проходило 41-е заседание Совета кардиналов с участием Папы Франциска. Эта встреча стала первой после публикации апостольской конституции , подготовке которой были посвящены многие собрания иерархов. 

Как передает русская служба Vatican News со ссылкой на Зал печати Ватикана, на заседании 25 апреля главной темой был , связанный с событиями в Украине, с «вытекающей из него социально-политической, церковной и экуменической ситуацией». «сообщил о различных инициативах, предпринятых им, госсекретарём и Государственным секретариатом для достижения мира». Кардиналы обсудили вопросы, связанные с «миром, здравоохранением, бедностью, нестабильной политической ситуацией и пастырскими проблемами поместных Церквей».

Во вторник 26 апреля Совет рассмотрел тему в контексте предстоящей конференции COP-27, «ожиданий» после COP-26, а также дебатов по вопросу «Можем ли мы, как Церковь, вместе с другими конфессиями и религиями озвучить эти опасения?». Анализ ситуации в мире, проведённый кардиналом Амбонго Безунгу, придал вес «обеспокоенности беднейших стран Азии, Латинской Америки, Африки и Океании», подчёркивается в коммюнике пресс-службы Ватикана. Во второй половине дня обсуждение перешло к теме «Женщины в Церкви» на основе исследования, начатого на февральской сессии.

В последний день встречи кардинал Освальд Грасиас выступил с докладом о дипломатической службе Святейшего Престола, в частности, о роли и деятельности апостольских нунциев. Заключительной темой апрельской сессии стала апостольская конституция Predicate Evangelium о реформе Римской Курии и её служении Церкви и миру. В коммюнике отмечается, что был предложен «возможный процесс действий по внедрению нового законодательства, предусматривающий оценку предпринятых шагов и предстоящих задач».

Следующее заседание Совета кардиналов запланировано на июнь.

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