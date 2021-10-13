В Ватикане отметили 200-летие со дня рождения Достоевского

Торжественное заседание, посвященное 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, прошло в Ватикане. Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Ватикане Александр Авдеев, событие такого уровня проходит впервые и подчеркивает значимость культурных связей России и Ватикана.

«В заседании принял участие государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Это второй человек в папском городе-государстве. Выступали видные ватиканские богословы, и все напоминали, как Папа Римский Франциск относится к творчеству Достоевского, разделяет и цитирует его религиозные тезисы», — поделился дипломат.

Как отметил в своем выступлении кардинал Паролин, с самого начала понтификата Папа Франциск цитировал Достоевского, «который мог передавать и чувствовать духовность». Последний раз понтифик приводил суждения русского писателя во время апостольского визита в Словакию в сентябре.

В рамках заседания был представлен перевод на итальянский трех речей философа и публициста Владимира Соловьева (1853-1900) о Достоевском, которые были написаны после смерти писателя в период с 1881 по 1883 год. Книга с предисловием митрополита Волоколамского Илариона вышла в цикле публикаций римской академии Sapientia et Scientia, основанной в 1993 году как ассоциация «София». В 2010 году она продолжила свое существование как академия. Председателем научного комитета Академии был современный российский филолог и мыслитель Сергей Аверинцев (1937-2004). Ему в начале декабря будет посвящена другая организованная совместно с Ватиканом конференция.

Как отметил Авдеев, контакты по линии развития культурных связей между Россией и Ватиканом не прекращаются. «К концу года ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Музеями Московского Кремля и Ватиканскими музеями», — рассказал посол.



Фото — ANSA, Служба коммуникации ОВЦС