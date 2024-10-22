Архиепископ Павел Пецци встретился в Ватикане с послом Российской Федерации

В понедельник 21 октября митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве монс. Павел Пецци встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Ватикане Иваном Дмитриевичем Солтановским.

Как сообщает Информационная служба Архиепархии, в ходе встречи архиепископ и дипломат обсудили положение Католической Церкви в России, отношения нашей страны с Ватиканом, а также предстоящий Юбилей 2025 года. В том числе владыка Павел проинформировал господина посла о запланированных юбилейных паломничествах из России в Рим.

Иван Дмитриевич Солтановский несёт дипломатическую службу в Ватикане с 16 мая 2023 года, являясь также Представителем РФ при Суверенном Мальтийском Ордене.