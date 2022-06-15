В Турции нашли подземный город, в котором, возможно, укрывались первые христиане

На юго-востоке Турции нашли подземный город, в котором, возможно, укрывались первые христиане. По мнению исследователей, подземный город возрастом примерно 2000 лет, который считается крупнейшим из когда-либо обнаруженных, мог быть убежищем для первых христиан, спасавшихся от гонений со стороны римских властей, пишет «Седмица» со ссылкой на Православие.ru и Christian Today.

По данным научного новостного сайта Live Science, обнаруженный в 2020 году комплекс расположен в районе города Мидьят турецкой провинции Мардин. Он был построен более 1900 лет назад как «место для укрытия», и здесь могло проживать до 70 000 человек.

Его обнаружили во время работ по очистке и сохранению исторических улиц Мидьята. По данным газеты Jerusalem Post, это, возможно, крупнейший комплекс такого рода в мире.

Исследователи утверждают, что раскопано только 3% территории, поэтому до сих пор неизвестно, насколько большим может оказаться подземный город.

Руководитель раскопок и директор Музея Мардина Гани Таркан рассказал Live Science, что комплекс включает туннель длиной более 100 метров и почти 50 строений, в том числе жилые помещения, колодцы и места отправления культа.

«Семьи и общины новообращённых христиан обычно укрывались в катакомбах, спасаясь от гонений со стороны Римской империи, или создавали подземные города. Возможно, подземный город Мидьят был построен для этой цели. По нашим оценкам, здесь под землёй проживало не менее 60 000–70 000 человек», — сказал Г. Таркан.

Предназначенные для богослужений помещения включали христианскую церковь и иудейскую синагогу с большим залом и звездой Давида на одной из стен.

По словам Таркана, в комплексе также обнаружены исторические артефакты и другие украшения, в том числе монеты римской эпохи и масляные светильники, подобные описанным в Евангелии, что указывает на то, что подземный город мог быть построен ещё во II веке по Р. Х.

Район Мидьят, известный на ассирийском языке как Тур Абдин, или «гора служителей Божиих», — дом для общин Сиро-Яковитской Церкви, некогда имевшей здесь десятки или сотни монастырей.

Ассирийцы являются одной из древнейших общин на территории Турции, история которой насчитывает 5500 лет. Многие из них до сих пор разговаривают на арамейском диалекте, на котором, как считается, говорил Иисус Христос.