В торжество Непорочного Зачатия Папа Франциск помолился на Площади Испания и в базилике Санта Мария Маджоре

В торжество Непорочного Зачатия Папа Франциск помолился на Площади Испания и в базилике Санта Мария Маджоре

Декабрь 08, 2021

В 1857 г., в третью годовщину провозглашения Папой Пием IX догмата о Непрочном Зачатии Пресвятой Богородицы (буллой Ineffabilis Deus), на Площади Испания в Риме была воздвигнута гранитная колонна, высота которой вместе с постаментом составляет 30 метров, а венчает ее четырехметровая статуя Пречистой Девы. Монумент освятил лично Папа Пий IX.

Начиная с 1938 г., ежегодно в Непорочного Зачатия 8 декабря римляне возлагают к подножию статуи Богородицы венки и цветы. В 1953 г. Папа Пий XII послал букет цветов от своего имени и с тех пор делал это ежегодно, а в 1958 г. святой Папа Иоанн XXIII преподнес Пречистой букет белых роз лично. Эту традицию продолжили его преемники на Престоле Святого Петра, включая и Папу Франциска. В прежние годы появление Римского Понтифика на Площади Испания привлекало внимание тысяч римлян и паломников, но в 2020 г., ввиду карантинных мер, принятых в связи с пандемией, совершил акт почитания Пресвятой Богородицы 8 декабря в приватной форме.

Таким же приватным было появление Святейшего Отца на Площади Испания и в текущем году. Преемник Святого Петра появился у монумента Богородице в 6.15 утра, в предрассветной тьме, и возложил к его подножию корзинку с белыми розами, после чего вознес молитву об исцелении многочисленных больных; об уврачевании ран народов, пострадавших от войн; и о смягчении сердец тех, кто склонен отгораживаться от нужд ближних стенами. Затем Папа Франциск отправился в базилику Санта Мария Маджоре, где продолжил молитву перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Спасения римского народа.

По материалам Vatican News

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