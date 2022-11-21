В Торжество Христа Царя в Марксе отпраздновали 29-ю годовщину освящения первого католического храма, построенного в современной России

По итогам состоявшегося недавно в Петербурге пленарного заседания Конференции католических епископов России было выпущено коммюнике, в котором иерархи сообщили, что в наступающем 2023 году они ожидают некоторые важные годовщины для Поместной Церкви. Одна из грядущих радостных дат — 30-летие освящения первого нового храма в современной России: церкви Христа Царя Вселенной в городе Марксе (Саратовская область). Этот юбилей будет отмечаться 26 ноября 2023 года — в день литургического торжества и одновременно престольного праздника храма.

Церковь Христа Царя имеет богатую историю. Строительство нового католического храма в Марксе стартовало в бытность настоятелем прихода молодого тогда священника, Иосифа Верта – ныне Ординария Преображенской епархии в Новосибирске. Владыка Иосиф Верт нёс здесь своё служение до самого рукоположения во епископы. Именно под его руководством община добивалась разрешения властей на строительство, составлялись проект и смета, был поднят «первый штык» земли и заложен фундамент… Можно смело утверждать, что с возведения этого храма началось возрождение Католической Церкви в России как таковой.

А заканчивал строительные работы в 1993 г. новый настоятель прихода – отец Клеменс Пиккель, ныне – Ординарий епархии Св. Климента в Саратове, который в этом же храме был хиротонисан во епископа. Таким образом храм в Марксе уникален ещё и тем, что к нему «приложили руку» сразу два нынешних российских епископа.

Точная дата освящения храма — 21 ноября 1993 года. А вчера, в воскресенье 20 ноября, когда Вселенская Церковь литургически праздновала торжество Господа нашего Иисуса Христа Царя, этот уникальный для российских католиков храм в 29-й раз отметил свой престольный праздник.

Храм Христа Царя по праву считается духовным центром епархии святого Климента в Саратове и всех немцев-католиков Поволжья. На его территории действует женский монастырь Конгрегации «Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии».



Фото — Денис Аникин (denisanikin.livejournal.com) и блог «Католик на юге России» (kath-ru.blogspot.com)