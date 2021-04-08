В Теннесси в третий раз пытаются сделать Библию официальной книгой штата

Палата представителей штата Теннесси (США) проголосовала за резолюцию, провозглашающую Библию «официальной государственной книгой штата», и теперь это решение будет направлено в местный Сенат, передает СПЖ со ссылкой на сайт телеканала FOX17.

В резолюции отмечается, что Библия оказала значительное влияние на историю штата и помогала в ведении жизненно важных записей. Так, в государственной библиотеке и архивах штата Теннесси хранятся сотни Библий с записями о рождении, браке и смерти: до ХХ века записи актов гражданского состояния записывались в Библии, а не в государственных книгах.

За резолюцию, признающую Библию на официальном уровне, проголосовали 55 членов Палаты представителей, против – 28. Следующий этап – Сенат штата Теннеси.

Отметим, что это уже третья попытка провозгласить Библию официальной книгой штата Теннеси – две предыдущие, которые были в 2015 и 2016 годах, закончились неудачей. Так, в 2016-м законодательный орган штата одобрил законопроект, но не смог преодолеть наложенное губернатором вето. Тогда губернатор Билл Хэслем заявил, что этот законопроект «опошляет Библию» и нарушает конституцию США, согласно которой ни одной религии не должно отдаваться предпочтение.

Инициаторы идеи провозгласить Библию официальной книгой штата работали над соответствующим документом 7 лет, и за эти годы он трансформировался из законопроекта в резолюцию.