В Судане миллионам людей грозит голод. Призыв Папы Франциска

После чтения молитвы Angelus 2 июня Папа призвал мировых лидеров добиваться мира между враждующими сторонами в Судане, где миллионам людей, в том числе почти четырем миллионам детей, грозит голодная смерть из-за того, что стороны препятствуют доставке гуманитарной помощи и продовольствия.

«Я призываю всех молиться за Судан, где война, длящаяся уже более года, до сих пор не нашла мирного решения. Да умолкнут орудия!» — передает слова Св. Отца русская служба Vatican News.

Папа призвал международных лидеров и суданские власти совместными усилиями помочь населению страны, вынужденному мигрировать внутри Судана и за его пределы.

«Пусть суданские беженцы найдут приют и защиту в соседних странах», — добавил Епископ Рима.

Папа Франциск также помолился о мире в Украине, Палестине, Израиле и Мьянме.

«Я призываю лидеров к мудрости, чтобы прекратить эскалацию и приложить все усилия для диалога и переговоров», — сказал Святейший Отец.