В столице Сибири начались празднования 30-летия восстановления структур Римско-Католической Церкви в России (+ ФОТО)

В 1991 году, по прошествии 70-ти с лишним лет атеистических гонений, в России (тогда еще в составе СССР) наступила эра религиозной свободы.

Выходили из подполья монашеские и приходские общины, беспрепятственно стали регистрировать новые приходы, начали выдаваться разрешения на строительство новых храмовых зданий, а кое-где стали возвращать верующим их прежние храмы, конфискованные к годы «борьбы с религией» и используемые порой самым неожиданным образом. Эпохальное же событие произошло 13 апреля 1991 г., когда была обнародована булла святого Папы Иоанна Павла II, коей на территории России учреждались две Апостольские администратуры с центрами в Москве и Новосибирске. Это означало, что Католическая Церковь в России возродилась в своих законных канонических структурах. К сожалению, всё еще актуальные карантинные меры в связи с пандемией COVID-19 не позволили отметить 30-летний юбилей упомянутых событий с должным размахом, однако в календаре всё-таки нашлось место для всероссийских празднований в течение двух выходных дней – 9 и 10 октября, а средоточием их стал Новосибирск – один из центров возрожденного «российского католичества».

На празднование в столицу Сибири, помимо делегаций от всех четырех российских католических епархий во главе с их архипастырями, прибыли Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло в сопровождении секретаря нунциатуры монсеньора Петра Тарнавского, архиепископ Тадеуш Кондрусевич (митрополит Минско-Могилевский на покое, Республика Беларусь), вспомогательный епископ Карагандинской епархии (Республика Казахстан) Евгений Зенковский, представитель благотворительного фонда Renovabis Бурхардт Ханеке. К сожалению, следуя установленным в Новосибирской области санитарно-эпидемическим нормам в рамках режима повышенной готовности, количество непосредственных участников праздника пришлось ограничить: от каждой из российских католических епархий приехало всего лишь по пять делегатов, а в Кафедральном соборе Преображения Господня, где проходят основные входящие в программу торжеств мероприятия, одновременно может присутствовать не более 70-ти человек.

Утром в субботу 9 октября представители властей Новосибирска и Новосибирской области и представители основных действующих в регионе религиозных конфессий встретились в помещении Библиотеки Курии с послом Ватикана в России архиепископом Джованни Д’Аниелло, сам же праздник начался церемонией открытия устроенной во дворе Кафедрального собора выставки, посвященной ключевым фигурам и основным вехам 30-ти лет католического возрождения в нашей стране.

Открывавший выставку Преосвященный Иосиф Верт, тепло приветствуя высоких гостей праздника – Апостольского нунция в РФ и епископов из России и ближнего зарубежья, – в частности сказал: «30 лет назад даже нельзя было представить себе, чтобы представитель Папы Римского прибыл в наш город. (…) А теперь то, что нунций приезжает к нам, стало обычным явлением».

Далее Владыка Иосиф напомнил, что сибирская земля обильно полита кровью мучеников. «И когда наша проповедь не находит должного отклика, когда, как кажется, наши пастырские усилия не достигают успеха, мы должны помнить, что строим на крови мучеников XX века, и именно это дает нам надежду, именно это нас укрепляет», – сказал он.

Обращаясь к представителям других религиозных конфессий, предстоятель католиков Урала и Западной Сибири отметил, что все они так или иначе отмечают в эти дни 30-летие религиозной свободы, а их присутствие на нынешнем празднике является ярким свидетельством миру о том, что мирное сосуществование, дружба, братские отношения, любовь между людьми разных мировоззрений и вероисповеданий возможны. Он также с удовлетворением подчеркнул, что вот уже 30 лет светские власти и общины верующих не являются противоборствующими сторонами, а могут плодотворно сотрудничать, особенно, в сфере благотворительности и социального служения миру.

«В последнее время мы не проводим никаких массовых мероприятий. Вот уже два года в нашей епархии не проходит традиционная пастырская конференция, уже дважды не было Евхаристических процессий по улицам города на праздник Святейших Тела и Крови Христа, – сказал епископ Иосиф Верт. – Да что говорить, если на протяжении нескольких месяцев Святых Месс с физическим участием народа Божия не было вовсе, а священники служили либо при закрытых дверях, либо в маленьких часовнях. Но уже весной этого года, когда ситуация с пандемией стала понемногу улучшаться, Конференция католических епископов РФ запланировала всероссийское празднование свободы веры, и местом ее проведения был избран наш город Новосибирск. Но это не религиозная конференция, не какое-то официальное мероприятие. Мы собрались просто чтобы праздновать: праздновать за Трапезой Святой Мессы, праздновать за трапезой праздничного стола и праздновать в общении друг с другом. И наше празднование начинается с открытия выставки».

Поясняя суть замысла устроенной в Кафедральном соборе Новосибирска выставки, Преосвященный Владыка сказал: «Когда мы задались вопросом, что самого главного произошло за эти 30 лет, то пришли к простой истине, что самое главное – это были и есть люди. В нашей выставке мы вспоминаем людей, которые оставили заметный след на пройденном пути Католической Церкви в России. Открытие выставки дает нам еще одну возможность освежить нашу память и вспомнить тех людей, которые помогали восстанавливать и развивать наши церковные общины. Если мы не будем помнить нашу историю, то не сможем передать молодому поколению католиков тот энтузиазм, с которым в 1991 г. мы начали новую открытую жизнь в вере. Сегодня никого уже не удивить открытыми храмами и возможностью принимать Таинства, строить церкви и совершать паломничества. Многое было прожито за эти 30 лет,и нам нужно научиться вести хронику происшедших событий в каждом приходе наших епархий, чтобы информация о них была доступна новым поколениям, благо технически сегодня есть много способов это сделать. А еще важнее вести хронику прошедших событий в своей памяти и в своем сердце. Мы благодарим епархии и приходы, которые откликнулись и выслали тексты и фотографии для выставочных плакатов. Невозможно за короткий срок и на ограниченном пространстве охватить всё. Но мы и в дальнейшем продолжим публиковать статьи о людях, бывших активными участниками церковного возрождения в России. Некоторых из них уже нет в живых, но мы продолжим хранить о них светлую память. Кто-то теперь служит народу Божию в других странах, на других континентах. Но и сегодня среди нас остаются люди, которым мы можем адресовать слова благодарности. (…) Мы вспоминаем священников и монашествующих, служивших у нас, но особенно – мирян. Ведь без мирян,исповедовавших веру еще до того,как структуры возрожденной Католической Церкви были утверждены Святейшим Престолом, не было бы возможности что-либо организовать. Миряне – это большинство в Церкви, и радует, что нашлись епархии, собравшие материалы о таких прихожанах. Здесь не следует ограничиваться одним лишь 30-летием. Среди нас и сегодня немало людей, чьи свидетельства и память ценны для нас».

Далее Владыка персонально обратился к почетному гостю праздника – архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, которому как никому другому хорошо известно происходившее 30 лет назад, и поблагодарил его за то, что в столь непростое время он нашел возможность приехать в Новосибирск. Владыка также поблагодарил зарубежных благотворителей и жертовователей, внесших в процесс возрождения Католической Церкви в России свой ни с чем несравнимый вклад. В заключение он персонально поблагодарил сестру Татьяну Авдокушину, MSC, непосредственно занимавшуюся организацией выставки, и дизайнера выставки Светлану Ющук.

Символическую красную ленточку у входа в выставочную экспозицию перерезали председатель Конференции католических епископов России архиепископ-митрополит Павел Пецци и вице-председатель ККЕР епископ Иосиф Верт…



Смотрите первые фото праздника — от «Сибирской католической газеты»: