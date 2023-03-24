В США вышла книга откровений монахини XVIII века о житии Св. Иосифа

В США вышла книга откровений монахини XVIII века о житии Святого Иосифа, и, хотя Церковь не вполне принимает частные откровения, книга все же получила благословение Папы Бенедикта XV, поскольку Ватикан не нашел в ней никаких «доктринальных и моральных ошибок», передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Священное Писание не сохранило ни единого слова святого Иосифа, однако размышления итальянской монахини 18 века, недавно вышедшие на английском языке, дают возможность представить детали повседневной жизни Святого Семейства достаточно достоверно с точки зрения приемного отца Иисуса. Личные откровения Марии Сесилии Байдж приводятся в новой книге «Житие святого Иосифа», которая повествует о смиренной жизни, полной молитв, страданий и радости в Святом Семействе.

Подобно тому, как каждый художник по-своему толкует картины жизни Христа в Библии, оттеняя их некими деталями, так и повествование монахини Байдж дает читателю некие духовные опоры для размышлений и постижения жизни Иосифа с Иисусом и Марией, с особым вниманием к его внутреннему духовному восхождению. Повесть начинается с рождения Иосифа и на 75-ти страницах излагает его жизнь до встречи с Марией, с акцентом на милостях Господних, избрании и подспудной духовной подготовке избранника Божьего к встрече с будущей Матерью Божьей.

Читатель разделяет счастье Иосифа, когда тот радуется Воплощению в утробе Богоматери, переносит вместе с ним испытания на пути бегства из Вифлеема и возвращения, плачет в ликовании, держа на руках Спасителя мира, поет хвалебные гимны Богу вместе с Марией, и учит младенца Иисуса нехитрому плотничьему искусству в своей мастерской. И чем бы он ни занимался, он постоянно полагается на волю и помощь Божью в каждом испытании.

Хотя Церковь с осторожностью относится к личным откровениям в вопросах веры, книга монахини заслужила одобрение и резолюцию nihil obstat («нет возражений») от Ватикана, после того как теологи объявили ее «свободной от доктринальных и моральных ошибок». Паскаль Паренте, профессор Католического университета Америки, перевел рукопись 18 века на английский язык. «Повествование о жизни святого Иосифа… по сути, строилось не как экзегетическое или историческое руководство, а скорее как средство назидания, – пишет покойный Паренте (умерший в 1971 году), во введении к книге. – Оно раскрывает нам образ глубоко любящего и любимого главы Святого Семейства в новом свете, и производит глубокое впечатление на ум и сердце читателя, делая его причастником небесного мира и гармонии, царящей в Святом Семействе из Назарета».

Рукопись была завершена до смерти сестры Байдж в 1766 году, однако оставалась никому не известной вплоть до 1900 года, когда монах-бенедиктинец Дом Виллиброрд ван Хетерен обнаружил ее в архиве монастыря Святого Петра в Монтефьясконе (Италия) и вскоре опубликовал некоторые выдержки из нее. Двадцать лет спустя эти выдержки побудили местного священника Питера Бергамски заинтересоваться трудом сестры Байдж, извлечь его из монастырского архива и представить рукопись Папе Бенедикту XV на частной аудиенции 17 марта 1920 года, по случаю месячника святого Иосифа. Папа Римский благословил отца Бергамски на публикацию рукописи.

Мария Сесилия Байж родилась в 1694 году в Монтефьясконе, горном городке на берегу озера Больсен примерно в 100 км к северу от Рима. В возрасте 20 лет она приняла первые монашеские обеты в бенедиктинской общине Монтефьясконе. Она была назначена настоятельницей в 1743 году и пребывала на этом посту вплоть до своей смерти в возрасте 72 лет. В годы своего служения и молитв в монастыре Байдж вела хронику своего противостояния искушениям антихриста и благоговейно записывала свои мистические откровения о жизни Христа, святого Иосифа, Святого Семейства и святого Иоанна Крестителя. Она прилежно вела эти рукописные хроники с благословения своего духовного наставника.

Бенедиктинский монастырь Святого Петра продолжает действовать и сегодня. Сестры привечают в его стенах паломников, бредущих по Виа Франсигена – средневековому паломническому маршруту, проходящему через город. По сей день насельницы монастыря бережно хранят подлинники всех рукописей сестры Байдж. По монастырскому преданию, сестра Байдж завершила свой рассказ о жизни святого Иосифа в декабре 1736 года. Образ Иосифа часто предстает в тексте возносящим молитвы, славящим Господа наедине или вместе с Девой Марией и Иисусом.

«Иногда случалось, что Иосиф изнемогал в трудах, и тогда он приходил к супруге и смиренно просил Её усладить слух гимном во славу Бога, дабы избавиться от телесной усталости, – пишет монахиня. – Пресвятая Дева с готовностью выполняла его просьбы. Её божественное пение настолько возвышало и восхищало душу, что нередко ввергало Иосифа в экстаз. Однажды он поведал Марии: «Супруга моя, одно лишь Твое пение способно нести утешение любому страждущему сердцу! Какое утешение Ты им приносишь! Какое великое облегчение от усталости! Какое счастье для меня слушать Твой голос и пение!». А Пресвятую Деву эти его слова побудили вознести очередную хвалу Господу, источнику всего добра и радости. «Бог излил эти милости в Мое сердце, – кротко ответствовала Она мужу, – дабы ты мог утешаться и получать облегчение в своих невзгодах, трудах и заботах». Любовь и благодарность святого к Богу неуклонно возрастали, а почитание и восхищение добродетелями Пресвятой супруги никогда не иссякало в его душе».