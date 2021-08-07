В США проходит ежегодный сбор пожертвований для Африки

Церковь в Соединённых Штатах традиционно посвящает месяцы июль и август солидарности с Африкой. В этом году верующим также предлагается внести щедрые пожертвования в ежегодный сбор, учреждённый для этой цели. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Инициатива, возникшая в 2004 году, координируется специальной подкомиссией Конференции епископов (USCCB), которая отвечает за поддержку пастырских проектов по развитию Церкви на африканском континенте, в частности тех, которые касаются молодёжи, католических школ, образования духовенства и мирян, а также содействия миру в зонах конфликтов.

«Пожертвования в Фонд поддерживают Церковь в её миссии нести надежду, способствовать взаимопониманию среди африканских народов и помогать распространять Благую Весть о любви и милосердии Бога через Иисуса Христа», – пояснил председатель Подкомиссии кардинал Джозеф Тобин, подчеркнув «ощутимое и продолжительное влияние великодушия католиков США на жизнь наших братьев и сестёр в Африке».

Эндемическая бедность, экологические катастрофы, неэффективное управление, бесконечные конфликты и массовое перемещение населения продолжают терзать большую часть континента, который остается одним из самых политически и экономически отсталых регионов мира. «Однако, –подчёркивает кардинал Тобин, – Африка также является континентом с огромной духовной жизненной силой, где Народ Божий – духовенство и миряне – делится Евангелием с радостью, которая должна вдохновлять всех нас делать то же самое».

Таким образом, пожертвования американских католиков обеспечивают «основные ресурсы, необходимые поместной Церкви для её пастырской миссии, углубления веры народа, евангелизации, укрепления руководства и продвижения мира и справедливости». Каждый доллар через церковные пожертвования или отправленный через Интернет «реально меняет жизнь отдельных людей, семей и общин по всей Африке», – отмечает председатель подкомитета епископов США.

Из-за введённых в прошлом году запретов на посещение церквей в связи с пандемией COVID-19, с последующим закрытием церквей для верующих, в 2020 году пожертвования в Фонд солидарности для Церкви в Африке резко сократились, – как раз тогда, когда африканские страны больше всего в них нуждались. Тем не менее, подкомиссии удалось профинансировать важнейшие проекты. Например, в разрушенном войной Камеруне 65 катехизаторов прошли обучение по психологическому консультированию и правам человека, что позволило им оказывать пастырскую поддержку тысячам перемещённых лиц, бежавшим от боевых действий. В Бурунди – благодаря собранным средствам –поместная епископская конференция расширяет во всех своих епархиях программы защиты и информирования против насилия и сексуальных домогательств к несовершеннолетним. В Республике Конго четырёхдневный национальный семинар для учителей возродит религиозное образование для тысяч школьников по всей стране. В Замбии, где из-за недостаточного количества священников жители отдалённых сельских районов месяцами не имеют доступа к Таинствам, были профинансированы два семинара по изучению Библии, чтобы помочь мирянам понимать и правильно истолковать Слово Божье.