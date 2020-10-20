В США христианская группа создала сайт для оценки программ кандидатов на государственные посты «с точки зрения Библии»

В США христианская группа занялась активным анализом в библейском ключе платформ кандидатов на все государственные посты – от мэров до президентов – на специальном сайте, стремясь к «воссозданию Библейских и нравственных основ американского общества», сообщает Седмица со ссылкой на ChristianHeadlines.

Группа под названием «Союз соли и света» (Salt & Light Council) создала новый политический онлайн-ресурс «Библейский избиратель» (Biblical Voter), где растолковывает единоверцам в богословском свете позиции и программы кандидатов на самые разные государственные должности – от сельского и муниципального до федерального уровня.

На веб-сайте христианские богословы и политологи разбирают листовки и лозунги кандидатов от демократов и республиканцев, изучают видеоролики их выступлений и анализируют каждый пункт их программ, руководствуясь канонами веры и нравственными традициями. На веб-сайте даже приводятся оценочные таблицы для подсчета соответствия той или иной программы христианским и консервативным общинным принципам и нормам, позволяющие вывести числовые показатели соответствия программ библейскому и традиционному консервативному мировоззрению.

Оценочные листы были разработаны либертарианским аналитическим центрома Freedomworks, Советом по семейным исследованиям (The Family Research Council), Фондом наследия (The Heritage Foundation) и Христианской коалицией (Christian Coalition), соучредителем которой является Пэт Робертсон.

На веб-сайте также есть ссылки, позволяющие посетителям зарегистрироваться для голосования и узнать, где находится их избирательный участок. Есть ссылка для помощи другим в регистрации и голосовании, помогающая «привлечь избирателей». На странице информации для избирателей есть и Библейская брошюра для избирателя, которую можно заказать онлайн как приложение к комплекту регистрационных документов избирателя.

«Если наши священники не сделают все возможное, чтобы голосование стало таким же приоритетом, как и другие приоритеты церкви, многие не смогут сориентироваться и не будут знать, что им делать, – говорит Дран Риз, президент «Союза соли и света», в интервью изданию The Christian Post. Наш Союз занимается воссозданием Библейских и иных нравственных основ американского общества путем обучения и оснащения церквей для создания служб Библейского гражданства. Эти службы будут взращивать христианского гражданина, защищать и славить нравственную жизнь во Христе, здоровый естественный брак и наши главные конституционные и религиозные свободы». Союз основан как некоммерческая организация, стремящаяся мобилизовать христиан на низовом уровне – с тем, чтобы восстановить приверженность Библейским и иным лучшим традиционным нравственным ценностям в деятельности государственных органов всех уровней. В уставе Союза записано, что его основатели верят в изменение культуры Америки к лучшему, которое должно начаться с христианской церкви».