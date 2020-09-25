В США будут оказывать медицинскую помощь детям, спасенным от абортов

Президент США объявил об издании указа, гарантирующего медицинскую помощь младенцам, избежавшим аборта. «Обеспечить эту помощь — наш священный моральный долг», — сказал американский лидер во время виртуального Национального католического молитвенного завтрака.

Дональд Трамп подчеркнул, что каждый ребенок в своей жизни заслуживает полноценной медицинской помощи, независимо от финансового положения родителей. Конечно, постановление не ограничит практику абортов, но предоставит детям, которые выжили, несмотря на попытку матерей прервать беременность, доступ к профессиональной медицинской помощи, которой они были лишены до сих пор. Исполнение нового указа станет полностью юридически обязательным после подписания президентом.

До сих пор вопрос о рассмотрении законопроекта «Рожденные живы» поднимался в Конгрессе США много раз, но документ так и не стал законом, поскольку застрял в Палате представителей, где доминируют демократы, передает Vatican News.

Трамп также объявил, что его администрация увеличит федеральное финансирование исследований в области неонатологии, чтобы дать каждому ребенку возможность развиваться и расти.

Напомним, в этом году Национальный католический молитвенный завтрак был перенесен с 30 марта из-за продолжающейся пандемии коронавируса и транслировался в Интернете. Подобные мероприятия были инициированы в 2004 году после призыва св. Иоанна Павла II к новой евангелизации. Ежегодно более 1,5 тыс. человек стекаются в столицу США, чтобы помолиться за страну. В молитвенном завтраке принимают участие миряне и религиозные лидеры, а также представители общественности и католических организаций.