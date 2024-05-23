В сентябре Святейший Отец посетит Люксембург и Бельгию

Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни обнародовал известие о предстоящем европейском визите Папы Франциска.

По приглашению глав соответствующих государств и церковных властей Епископ Рима совершит апостольскую поездку в Великое Герцогство Люксембург 26 сентября и в Королевство Бельгия с 26 по 29 сентября. В ходе бельгийского визита Святейший Отец посетит Брюссель, Лёвен и Лувен-ла-Нёв.

Окончательная программа четырёхдневной поездки и её детали будут опубликованы в должное время, уточняется в коммюнике Зала печати Святейшего Престола.



Источник: Vatican News

(На фото — Кафедральный собор Люксембурга)