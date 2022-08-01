В сентябре Папа Франциск посетит Нур-Султан: официальная информация Св. Престола

1 августа Зал печати Святейшего Престола обнародовал коммюнике в отношении предстоящего визита Папы Франциска в Казахстан. Передает русская служба Vatican News.

В тексте сообщения указывается: «Принимая приглашение гражданских и церковных властей», Папа Франциск совершит объявленную ранее апостольскую поездку в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года. В программе визита – посещение города Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

29 июля, возвращаясь в Рим после 37-го международного апостольского визита в Канаду, Папа Франциск ответил на борту самолёта на вопросы сопровождавших его журналистов и рассказал о своих ближайших планах:

«Я уже говорил, что хотел бы посетить Украину. Теперь посмотрим, что произойдет, когда я вернусь домой. На данный момент я бы хотел поехать в Казахстан: это спокойная поездка, без особых передвижений, речь идёт о конгрессе религий».

Во время беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая проходила в середине апреля этого года посредством видеосвязи, Папа Франциск выразил желание принять участие в Седьмом съезде лидеров мировых и традиционных религий в сентябре в Нур-Султане. Первый съезд лидеров мировых религий состоялся в Астане в 2003 году: он основывался на модели Дня молитвы о мире, проведенного Папой Иоанном Павлом II в 2002 году с тем, чтобы вновь утвердить позитивную роль религиозных традиций в диалоге и согласии между народами и нациями после напряженности, вызванной терактами 11 сентября 2001 года. Следующий съезд, — в котором пожелал принять участие Папа Франциск, — будет посвящен теме «Роль лидеров мировых и традиционных религий в общественно-духовном развитии человечества в период после пандемии».