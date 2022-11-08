В Санкт-Петербурге российские католические епископы обсудят продолжение «Синодального пути»

Как мы уже сообщали, в Санкт-Петербурге с 8 по 9 ноября проходит очередной пленум Конференции католических епископов России (ККЕР).

На этой встрече в Северной столице иерархи обсудят продолжение участия в синодальном процессе, запущенном Папой Римским Франциском — «синодальном пути». Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священнник Кирилл Горбунов.

“Епископы собрались в Санкт-Петербурге. Точно будут обсуждаться продолжение синодального процесса, объявленного папой Франциском”, – сообщил о. Кирилл. Он отметил, что по окончании работы пленума ККЕР традиционно будет опубликовано коммюнике с его итогами.

В заседании ККЕР, проходящем в городе на Неве, принимает участие и Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Владыка Иосиф Верт.

В Римско-Католической Церкви по всему миру идет процесс подготовки к Синоду епископов 2023 года. Институт Синодов епископов был возрожден в 60-е годы XX века: епископы со всего мира должны регулярно собираться в Риме и обсуждать актуальные вопросы жизни Вселенской Церкви.

В Ватикане в 2021 году дали старт новому «синодальному пути», тема которого – общая ответственность за жизнь Церкви. Синодальный процесс начался 9 октября прошлого года в Риме, и 17 октября – в Поместных Церквях по всему миру, в том числе и в России. 16 октября 2022 г. Папа Франциск объявил о продлении Синода до 2024 года. Святейший Отец объявил, что заседания Ассамблеи Синода епископов по вопросам синодальности состоятся в два этапа: в октябре 2023 и октябре 2024 года. Папа отметил, что получено много плодов синодального пути, но добавил, что необходимо больше времени, чтобы они полностью созрели: «Чтобы предоставить больше времени для более спокойного размышления, я постановил, что эта синодальная ассамблея будет проходить в две сессии: первая — с 4 по 29 октября 2023 года, а вторая — в октябре 2024 года». Папа выразил надежду, что это решение «будет способствовать пониманию синодальности как составного элемента Церкви и поможет каждому воплощать ее в жизнь как путь братьев и сестер, свидетельствующих о радости Евангелия».



(Фото предоставлено епископом Клеменсом Пиккелем)