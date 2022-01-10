В Сан-Ремо состоится первый Фестиваль христианской песни

С 3 по 5 февраля в знаменитом итальянском «городе цветов» будет проходить первый Фестиваль христианской песни Sanremo 2022. Сообщается, что Радио Ватикана / Vatican News станут официальным СМИ этого мероприятия, которое состоится под эгидой муниципалитета Сан-Ремо в сотрудничестве с поместной епархией Вентимилья и Сан-Ремо.

По этому поводу ответственный редактор Радио Ватикана / Vatican News Массимилиано Меникетти заявил: «Мы очень рады присоединиться к этому песенному конкурсу, который родился в городе цветов и музыки. Теперь Сан-Ремо сможет предложить своим зрителям и слушателям ещё больше, передавая музыкальную эстафету между историческим фестивалем итальянской песни и трёхдневным фестивалем христианской песни».

«Музыкальные ноты, – подчеркнул Массимилиано Меникетти, – являются одним из столпов радиостанции Папы Римского, наряду с литургией, новостной информацией и христианским наставлением. Наша цель – нести Благую весть, надежду и голос Папы в мир, никогда и никого не оставляя в одиночестве, и это происходит в том числе благодаря теплоте нот». Ответственный редактор Радио Ватикана / Vatican News напомнил, что пандемия COVID-19 сильно ударила и по музыкальному сектору, «однако музыка никогда нас не покидала», о чём говорил Папа Франциск: сила пения и музыки может пробудить Слово Божье и созидать повсюду дух братства.

«Мы будем следить за Фестивалем христианской песни и рассказывать о нём в социальных сетях и на интернет-портале Vatican News, а также транслировать трёхдневный конкурс на волнах Радио Ватикана, – сказал далее Меникетти. – Нашей первой музыкальной передачей были несколько отрывков из симфонии Бетховена; они вышли в эфир 12 февраля 1931 года, после первого в истории Папского радиообращения Qui arcano Dei Пия XI. На протяжении 90 лет мы записывали концерты и транслировали большинство музыкальных жанров; в настоящее время в нашей программе на итальянском языке не предусмотрены передачи, посвящённые исключительно христианской музыке, но фестиваль в Сан-Ремо подталкивает нас к новой креативности».



Источник: Vatican News