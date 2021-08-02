В РПЦ высказались о диалоге властей с противниками вакцинации от COVID

Отказ властей от диалога с противниками вакцинации, чья позиция аргументирована, выглядит признаком слабости и усиливает конфликт, заявил заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя демонстрации против обязательной вакцинации от COVID-19 во Франции.

«Я считаю неприемлемым резкое отторжение «провакцинаторами» «антивакцинаторов»: к интенциям последних не стоит относиться невнимательно (за исключением тех, кто несут бред про жидкий чип и тому подобный). Что же касается причин создавшейся ситуации, то… отказ власть имущих от уважительного диалога на равных с благонамеренными людьми – это признак слабости и источник усиления конфликта», – цитирует иерарха РИА Новости.

24 июля во многих французских городах начались массовые протесты против санитарных пропусков и массовой вакцинации. Несколько акций протеста прошли 31 июля в Париже. Одна из манифестаций стартовала у станции метро «Вилье» в 17-м округе столицы и закончилась на площади Бастилии.

Напомним, 12 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации для медработников, а также анонсировал введение пропусков для посещения общественных мест. Такое решение, пояснил он, было принято на фоне распространения более заразного «дельта» штамма коронавируса. Макрон также допустил, что при дальнейшем ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 во Франции будет введена всеобщая обязательная вакцинация от коронавируса.

«Не стоит считать, что сопротивление обязательной вакцинации и вакцинной сегрегации — это такое русское явление», — добавил епископ РПЦ. По его мнению, многие сегодня ощущают, что вместе с временными неудобствами в быту идет насаждение в жизни человечества неприемлемых для свободного сознания форм контроля, учета и распоряжения действиями людей.

«Именно это ощущение, разогреваемое резкими и толком не разъясненными ‘цифровыми’ решениями, становится причиной возгласов: ‘сопротивление’ и ‘свобода’», — пояснил епископ.