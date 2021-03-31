В РПЦ призвали не поражать в правах людей, отказавшихся от вакцинации

В Русской Православной Церкви подчеркнули, что вакцинация — это единственный способ остановить коронавирус, однако люди, отказавшиеся от нее по каким-то причинам, ни в коем случае не должны быть ограничены в правах.

«Важно также, чтобы человек, по каким-либо причинам отказавшийся от вакцинации, не был поражен в правах. Задача государства обеспечить ему это «непоражение» — вот это очень важно», — сказал глава синодального Отдела по взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью, опубликованном в среду в «Российской газете».

По его словам, человек должен самостоятельно и свободно принимать решение, вакционироваться ему или нет. «Оно зависит от множества факторов — состояния здоровья, сопутствующих болезней. Но религиозного измерения здесь точно нет», — заметил спикер РПЦ.

При этом представитель Церкви подчеркнул, что по большому счету вакцинация сегодня — единственный действенный способ остановить пандемию.

«И Церковь никогда не выступала против вакцинации. Уже многие священники привились и архиереи», — заключил Легойда.



Источник: Интерфакс-религия