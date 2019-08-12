В РПЦ отреагировали на слова Папы Римского о готовности посетить Россию

Представитель секретариата Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям священник Алексий Дикарев считает исключительно «словами любезности» заявление Папы Римского Франциска о том, что он с удовольствием совершил бы визит в Россию.

Ранее католический сайт Asianews сообщил о том, что российская оперная певица Светлана Касьян, находящаяся в начале августа на гастролях в Италии, вместе со своей семьей встретилась с Папой Римским, который поздравил ее с днем рождения. В ответ Касьян пригласила Святейшего Отца посетить Россию и побывать у нее в гостях на Таганской площади, где стоит церковь святого Мартина Исповедника, бывшего Папой Римским.

«Я бы с удовольствием приехал в Россию и тогда непременно навестил бы вас», — ответил Папа Франциск на полученное приглашение.

«Слова Папы о том, что он хотел бы посетить Россию, — эти слова <…> не то что обещания, а просто пожелания, высказанные им, — это просто слова любезности в ответ на приглашения», — сказал РИА Новости о. Алексий Дикарев.

Он отметил, что «вся эта история — это чисто личная инициатива Светланы Касьян и ее мужа, Леонида Севастьянова, которые просто встретились с Папой Римским в гостинице Дома Святой Марфы, где они остановились, и имели личную беседу с ним».

«А всякий, кто останавливается в этой гостинице, может беспрепятственно встретиться с Папой Римским, когда он там проходит. Эта личная беседа не имеет никакого общецерковного значения и никакого значения для межцерковных отношений», — отметил представитель ОВЦС.

Комментируя также заявление Касьян о том, что Папа Римский передал ей на 35-летие частицу Туринской плащаницы, в результате чего певица намерена теперь «построить в Москве часовню» для хранения святыни, священнослужитель заметил, что данная информация – «не заслуживающая доверия».

«Туринская плащаница является общехристианской святыней, хранящейся в Турине. Хотя она принадлежит Папе Римскому, тем не менее, он не может ею распоряжаться и раздавать ее частицы по всему миру. Это в высшей степени неправдоподобно», — заключил собеседник агентства.