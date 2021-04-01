В России зафиксирован заметный рост продаж растительных продуктов с началом Великого Поста

В этом году с началом Великого Поста россияне стали на 26% чаще покупать продукты растительного происхождения, чем в аналогичный период 2020-го, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на газету «Известия».

В первые десять дней Великого Поста (по Юлианскому календарю), начавшегося 15 марта, покупатели стали на четверть чаще приобретать продукты с пометкой «постный», чем в аналогичный период прошлого года, сообщили изданию в аналитическом ресурсе «Чек индекс» (проект «Платформы ОФД», обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн. чеков с более миллиона онлайн-касс в России). Соблюдающие пост заменяют обычное молоко растительным. Продажи кокосового молока увеличились на 65%, миндального – на 75%. Сыр постящиеся заменяют на тофу. Также заметно выросли продажи бобовых, а именно фасоли и нута.

Увеличение частоты покупок товаров с указанием в названии «постный» может говорить как о возросшем интересе россиян к соблюдению религиозных традиций, так и о развитии маркетинговых тактик в ритейле, считают аналитики «Чек индекса». При этом они призвали учитывать, что в прошлом году первая неделя Великого Поста пришлась на праздник 8 Марта, который сопровождается застольями. «Начало Великого Поста в нынешнем году выглядело куда более привлекательно для старта этапа ‘умеренности’ в пище», – подчеркнул собеседник издания.