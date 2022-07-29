В России создадут онлайн-энциклопедию о религии ее народов

В настоящий момент идет работа по созданию Интернет-энциклопедии «Религии народов России», которая станет уникальной базой данных по истории и культуре народов страны, а также послужит укреплению традиционных ценностей, об этом сообщил глава Комиссии Общественной палаты России (ОП) по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Как отметил глава профильной Комиссии ОП, онлайн-энциклопедия «Религии народов России» станет современным проектом, представляющим Интернет-портал свободного доступа с систематизированными информационными каталогами о персонах, организациях, культовых сооружениях и терминах, действующих и использующихся в конфессиональной сфере страны, передает «Фома» со ссылкой на РИА Новости.

– Энциклопедия – это, в том числе, база данных по истории и культуре религий народов нашего государства. Данный труд уникален, такого проекта в России еще не было. Эта работа служит популяризации религиозного многообразия и добрососедских взаимоотношений в стране, профилактики псевдорелигиозного экстремизма и терроризма, – пояснил Владимир Зорин.

Представитель ОП сообщил, что на сегодня завершается работа над первым этапом проекта, над которым трудится группа религиоведов, теологов, политологов и историков под началом Центра «Стратегического партнерства межкультурных коммуникаций».

– Актуальность проекта обусловлена необходимостью получения в цифровизированном варианте достоверной информации о культах, традициях, обычаях и уровне распространения религий, исторически исповедуемых на территории РФ, – сказал он.

В заключение Владимир Зорин уточнил, что помимо верующих, новый проект рассчитан на внимание представителей светского общества, интересующихся историей религий, культовых сооружений страны, а также религиоведов, госслужащих, студентов и др.