Состоялся конкурс русских народных колядок для католиков византийского обряда (+ ВИДЕО)

Фестиваль для творческих коллективов и солистов был организован Комиссией по молодежному служению Российской католической церкви византийского обряда — священником Александром Бургосом и семинаристом Владимиром Орловским.

Целью конкурса было совместное празднование Святок молодежью из разных городов России, часть из которой живет вне устоявшихся церковных общин и без постоянного общения с верующими византийской традиции. У конкурса была самая широкая география: от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Сибири. В его рамках участники представили двенадцать колядок.

Среди участников конкурса были не только представители молодежи, но и семьи из приходов римо-католического и византийского обрядов, а также их православные друзья. Теплое праздничное общение и прославление Господа нашего Иисуса Христа продолжались в течение двух часов. Кстати сказать, победителей выбирали всеобщим голосованием участников и слушателей.

Третье место занял прихожанин петербургского храма Сошествия Святого Духа Дмитрий Забашта с колядкой “Вставайте, вставайте, милые братья”.

Второе место досталось сборной московского кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии за исполнение рождественской композиции “Коляда-колядица”.

Наконец, первое место с колядкой “Мудрецы” занял ансамбль “Лествица” — у творческого проекта семьи Крашенинниковых, прихожан храма Рождества Богородицы в Москве.

Кроме того, собравшихся порадовали своими праздничными стихами нижегородский поэт Алексей Корчажкин и прихожанка из московской общины Юлия Ермакович.

Общеизвестно, что рождественские колядки и христославие использовались в дореволюционной России, воплощая в себе дух теплого совместного празднования Рождества Христова. Однако в советское время большинство этих традиций было утрачено — и восстанавливаются они только в последние годы.

На конкурсе русских народных колядок было как минимум три дореволюционных песнопения: «Ночь тиха над Палестиной», «Скиния златая» и «Коляда-колядица». Помимо этого, были исполнены колядки из других стран. Хотелось бы отметить качественное исполнение нескольких произведений, которое превзошло все ожидания организаторов. В связи с этим они пожелали, чтобы конкурс стал традиционным, а в следующем году привлек ещё больше участников.

Поздравляем победителей!

Христос рождается! Славим Его!

Источник: сайт прихода Сошествия Святого Духа