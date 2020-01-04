В Риме пройдёт первая встреча лидеров Викентийской семьи

Впервые в своей истории руководители более 150 организаций, учреждений и конгрегаций, в основе которых лежит духовность святого Викентия де Поля, встретятся на конференции в Риме. Встреча большой Викентийской семьи будет проходить с 8 по 12 января в патристическом институте «Августинианум»; в её программе – знакомство и углубление познаний друг о друге, а также координация совместных проектов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Духовная и материальная нищета: именно это поразило сердце святого Викентия де Поля в 1617 году во французской деревне Фольвиль, где проросло первое «горчичное зерно» действенного милосердия. Сегодня же оно превратилась в огромное дерево с более чем 150 филиалами и конгрегациями в стольких же странах мира, с двумя миллионами сотрудников и последователей. Их миссия отражена в глобальном подходе к человеку и ко всем видам бедности, – духовной, эмоциональной, физической и материальной.

В официальном сообщении организаторов симпозиума говорится: «Сегодня, в начале пятого века деятельности, нужно смотреть в будущее, осознавая настоятельную необходимость синергии между всеми реалиями, рождёнными основателем». Такова основная цель четырёхдневной встречи, которая откроется в среду 8 января с аудиенции Папы Франциска и продолжится в римском патристическом институте «Августинианум». Модератором станет сестра Мэри МакКормик, SC; с докладами выступят президент исполнительного комитета Викентийской семьи и генеральный настоятель Миссионерской конгрегации отец Томас Маврич CM, международный координатор управления Викентийской семьи отец Йозеф Агостино CM и отец Роберт Малони CM, который в течение многих лет служил на посту генерального настоятеля. Отец Малони расскажет об истории Викентийской семьи и её многостороннем служении бедным и нуждающимся.

В программе встречи запланированы ежедневные утренние Евхаристические богослужения в базилике Санто-Спирито-ин-Сассия, затем – конференции и работы в группах на различные темы, включая подведение итогов работ во всём мире: речь пойдёт о сфере коммуникации, общих проектах, служении бедным, продвижении культуры призваний к богопосвящённой жизни и о передаче викентийской харизмы. Воскресное утро 12 января будет посвящено сбору предложений, родившихся за время встречи, чтобы привести домой конкретные задачи и обязанности.