В Риме проходит выставка, посвященная образу ада в искусстве — она приурочена к 700-летию кончины Данте Алигьери

В музее Scuderie del Quirinale в Риме проходит выставка, посвященная образу ада в искусстве, от рисунков средневековых пыток до аллегорических изображений концентрационных лагерей XX века, пишет Седмица со ссылкой на TheArtNewspaper.

Новая выставка, вдохновленная первой частью эпической поэмы итальянского поэта Данте Алигьери «Божественная комедия» (1320 г.), по мнению организаторов, актуальна и по сей день, «потому что «век [в котором мы живем] стал адом [самим]», – утверждает куратор выставки куратор Жан Клер.

Выставка в Scuderie del Quirinale в Риме приурочена к 700-летию со дня смерти Данте. На ней представлено более 200 работ, созданных в разное время, от средневековья до наших дней, и представляющих ад во всех его формах, от демонических изображений тел, поджаривающихся в огне и сере, до аллегорических изображений ада на Земле, таких как концлагеря времен Второй мировой войны.

Среди экспонатов выставки – гипсовая модель «Врат ада» Огюста Родена, созданная в 1880-х годах. «Исключительный размер этой работы сделал эту выставку одной из самых амбициозных организационных и логистических задач в истории Scuderie del Quirinale», – считает куратор выставки.

«Карта ада» Сандро Боттичелли (1480–1490), на которой ад изображен в виде перевернутого конуса, сужающегося к центру Земли, будет экспонироваться только в первые несколько дней выставки (затем она будет заменена на факсимиле). Работа знаменитого художника эпохи Возрождения предоставлена ​​Апостольской библиотекой Ватикана, которая также «исключила предоставление во временное пользование другой картины Боттичелли, иллюстрирующей Божественную комедию из-за ее крайней хрупкости», – добавляет куратор.

В интервью итальянской газете об искусстве Il Giornale dell’Arte Клер утверждает, что «золотой век» ада в искусстве пришелся на XI-XIV вв., когда были популярны миниатюры, изображающие дьявола «в виде зверя с зияющей пастью». Художники XIX и XX веков, такие как Эжен Делакруа, вернулись к этой теме, но традиционные атрибуты ада – огонь, горящая сера и корчащиеся в агонии тела – стали изображаться реже, утверждает Клер. Он говорит, что никакие представленные на выставке работы никоим образом не касаются пандемии Covid-19, поскольку еще «недостаточно отрешенности от опыта изоляции».

Клер также объясняет, почему тема ада столь спорна, особенно в католической традиции: «Сама Римско-Католическая Церковь хранит молчание в этом вопросе. Вмешательство Папы Франциска очень мало, оно ограничивается лишь тем, что несколько лет назад он сказал, что «мы не должны отказываться от идеи изображения ада»… Церковь по-прежнему верит в существование сил зла, но фантасмагория ада и его дьяволов, хотя и ужасна, кажется несколько «ребяческой» и устаревшей».

Он дает другое понимание того, что образ ада может означать в современной трактовке: «Исчезновение веры во всех ее формах, будь то в Бога или в политическую систему, с одной стороны, привело к гигантизму [крупномасштабным произведениям] в искусстве, [и] с другой стороны, насмешки, сарказм и пошлость достигли невиданного ранее уровня. Я, естественно, вспоминаю, например, Дэмиена Херста и Джеффа Кунса, которые недавно установили Букет тюльпанов (2019) перед Большим дворцом. Искусство сегодня стало бессильным и больше не оставляет надежды».