В Риме открылась X Всемирная встреча семей. Папа: Церковь призвана быть для семей Добрым самарянином (ФОТО)

Десятая Всемирная встреча семей начала свою работу вечером 22 июня в зале Павла VI праздничным фестивалем с участием Папы Франциска. Более двух тысяч делегатов из 120 стран приехали в Рим на пятидневное мероприятие, цель которого – подчеркнуть красоту брака и семьи в современном мире. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выслушал свидетельства нескольких семей, которые говорили о своих радостях, заботах, трудностях и надеждах совместной жизни. Среди них – родители Слуги Божьей Кьяры Корбеллы, которая сохранила непоколебимую веру, до конца сражаясь с тяжёлой болезнью; две украинки – мать и дочь, которые бежали от войны и нашли радушный приют в большой итальянской семье; вдова итальянского посла в Демократической Республике Конго, убитого во время гуманитарного служения.

Папа Франциск заверил супружеские пары и семьи всего мира в своей близости и обратился со словами ободрения: «Начните с вашей ситуации и попытайтесь исходить от неё вместе: вместе как супруги, вместе в вашей семье, вместе с другими семьями, вместе с Церковью».

Вспоминая евангельский образ Доброго самарянина, Святейший Отец сказал: «Я хотел бы, чтобы Церковь стала для вас именно такой! Добрым самарянином, что оказывается рядом с вами, помогает продолжить путь и сделать ещё один шаг вперёд, хотя бы самый малый». Папа Франциск перечислил некоторые из этих шагов, опираясь на услышанные свидетельства: шаг вперёд к открытости дарам супружества, к принятию крестов, к прощению, гостеприимству и братству.

Епископ Рима поблагодарил Ирину и Софию, двух украинских беженок, которые нашли семью, приютившую их в Италии:

«Спасибо за ваше свидетельство! Вы дали голос множеству людей, чьи жизни были потрясены войной в Украине. Мы видим в вас лица и истории многих, кому пришлось покинуть свою землю. Мы благодарим вас за то, что вы не потеряли веру в Провидение и видели, как Бог благоволит вам, в том числе через конкретных людей, с которыми Он вас свёл: гостеприимные семьи, врачей, которые вам помогли, и многих добросердечных людей. Война столкнула вас с цинизмом и человеческой жестокостью, но вы также встретили людей большой человечности. Вы видели худшее и лучшее в человеке! Каждому из нас важно не зацикливаться на худшем, а ценить лучшее, вновь начиная с него».

Завершая выступление, Епископ Рима подчеркнул, что у каждой семьи «есть миссия, которую она должна выполнить в нашем мире, свидетельство, которое она призвана дать». Семьи должны задаться вопросом: «Какое слово Господь хочет сказать через нашу жизнь всем, кого мы встречаем? О каком ‘шаге вперёд’ Он просит сегодня нашу семью?».

Папа призвал супружеские пары и семьи внимательно слушать Иисуса, позволить Христу преобразить их, чтобы они «тоже могли изменить мир и сделать его домом для всех, кто нуждается в гостеприимстве, кто нуждается во встрече с Христом, чтобы почувствовать себя любимым».

X Всемирная встреча на тему «Семейная любовь: призвание и путь святости» продлится до конца недели, её кульминацией станет торжественная Месса, которую Папа Франциск совершит на площади Святого Петра в субботу вечером; на следующий день, в воскресенье, по случаю молитвы «Ангел Господень», Епископ Рима вручит семьям заключительный мандат.