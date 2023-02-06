В результате землетрясения в Турции пострадали христианские церкви

Несколько армянских церквей повреждены в результате землетрясения в Турции, сообщил Sputnik Армения главный редактор выходящей в Стамбуле газеты «Жаманак» Ара Гочунян. По его словам, урон нанесен церкви «40 младенцев» в Искендеруне (Александретта).

«Патриархия пытается уточнить ситуацию с помощью административных советов. Состояние церкви Сурб Григор Лусаворич в Кесарии, а также Сурб Киракос в Диарберкире относительно нормальное. Сообщения из единственного армянского села Вакифли тоже вызывают беспокойство», — отметил Гочунян.

По его словам, повреждены также святые места других местных национальных меньшинств. В частности, полностью разрушена католическая церковь в Искендеруне, серьезно поврежден греческий храм.

Как передают «Вести», землетрясение повредило замок крестоносцев в Сирии. Речь идет о цитадели Маргат, которая в прошлом являлась одним из оплотов ордена госпитальеров. Она расположена неподалеку от города Банияс в провинции Тартус на юго-западе страны.

Также подземные толчки разрушили историческую крепость в турецкой провинции Газиантеп. Объект являлся популярной туристической достопримечательностью и входил в список наследия ЮНЕСКО.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил последние данные по жертвам землетрясения: 284 человека погибли, 2383 ранены. Серьезные разрушения также в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.



Источник: «Благовест-инфо»