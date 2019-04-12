В преддверии Страстной седмицы в Риме отреставрировали «Святую Лестницу»

«Святая Лестница» (Scala Santa) будет доступна верующим в своем первоначальном виде, как когда по ней, согласно преданию, поднимался навстречу Понтию Пилату Иисус Христос, на протяжении 60 дней. Одна из важнейших святынь христианского мира отреставрирована, и впервые почти за 300 лет с нее снят деревянный настил. Отреставрированная лестница была представлена в четверг 11 апреля журналистам, и по ней поднялись первые верующие.

Согласно основной версии, Святую Лестницу в Рим со Святой Земли доставила императрица Елена, мать императора Константина (272-337 гг.), первого древнеримского императора, сначала разрешившего исповедовать христианство, а потом предоставившего этой религии привилегированный статус. Однако есть предположения, что святыня могла попасть в Рим гораздо раньше: при завоевании Иерусалима римлянами в 70 г. н.э.

Работы, которые осуществляли опытные реставраторы Ватиканских Музеев, длились более года, и в это время непосредственный доступ к Лестнице был закрыт. Но и в своем обычном состоянии она, начиная с 1723 г. (понтификат Иннокентия XIII), бывает закрыта деревянной защищающей конструкцией. 11 апреля этот чехол был временно снят, а 9 июня, сразу после торжества Пятидесятницы завершающего Пасхальное время, он опять вернется на свое место. Традиционно верующие поднимаются по лестнице, состоящей из 28 ступеней, на коленях, прочитывая по особой молитве на каждой из них и размышляя при этом о Страстях Господних. В местах, запечатленных каплями крови Христа, восходившего по лестнице после бичевания, в мраморе ступеней проделаны специальные стеклянные окошки с инкрустированными крестиками. У подножья Лестницы установлены скульптуры работы Джакометти: «Поцелуй Иуды» и «Суд Пилата».

В Средние века Лестница называлась «лестницей Пилата» и находилась Латеранском дворце, первой Папской резиденции, а после его перестройки в XVI веке была перенесена в Папскую часовню (капеллу) «Святая Святых» (Sancta Sanctorum), сооруженную напротив. К настоящему моменту масштабные реставрационные работы по обновлению всех фресок, украшающих капеллу, завершены, и они могут явлены широкой публике. 14 апреля начинается Страстная неделя, и открытие Святой Лестницы в ее первоначальном виде, со стертыми веками ступенями, является важным, имеющим символическое значение событием.



По материалам Благовест-инфо