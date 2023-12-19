В преддверии Рождества Католическую школу Новосибирска посетил Святой Николай

И молятся они:

«Бог, землю сохрани!

И соблюди её такой,

Как создал искони!»

— это слова из песни, посвященной Святому Николаю, которую пели дети, встречая Угодника Божия.

18 декабря — в преддверии уже совсем скорой встречи с Богомладенцем — Католическую школу Рождества Христова г. Новосибирска посетил Святой Николай.

Надо сказать, что эту встречу ребята ждали целых три года: именно столько времени прошло с последнего визита Св. Николая к нам в школу. В силу разных причин все эти три года ученики Католической школы общались со святым угодником через обычные письма, а также с помощью электронных мессенджеров. И вот теперь произошла, наконец, столь долгожданная встреча.

Дети были очень удивлены, когда святой им поведал, что он тоже изучал разные учебные предметы и даже разбирается в сегодняшних науках, которые они постигают ежедневно.

Святой Николай конечно же поинтересовался: к какому ближайшему празднику готовятся в школе? И рад был услышать, что все готовятся к Рождеству Христову.

Дети подготовили песни и стихи для Св. Николая, а он не оставил ребят без подарков, и конечно же зажег все гирлянды на всех елках в школе.

Когда Святой Николай уже было собрался уходить, чтобы продолжить свой путь, то самые младшие учащиеся первого класса окружили его и не хотели отпускать — у них было столько вопросов! Но в итоге пришлось попрощаться, чтобы чудесный гость смог успеть попасть и к другим деткам, а затем вернулся к нам снова — уже в следующем году.

Плодотворного завершения Адвента и с наступающими праздниками!



О. Коррадо Трабукки, OFM