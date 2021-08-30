В Подмосковье состоялась Х Генеральная Ассамблея CORSUM

С 23 по 26 августа 2021 года в поселке Октябрьский под Москвой проходила Х Генеральная Ассамблея Конференции старших настоятелей и настоятельниц Институтов монашествующих и Обществ Апостольской жизни (CORSUM). Подробности сообщает сестра Оксана Бритик, USJK.

На встречу приехали монашествующие из разных городов России, от Санкт-Петербурга до Владивостока, всего 23 представителя мужских и женских Конгрегаций и Орденов.

Темой Ассамблеи стали следующие слова: «Сердце, открытое целому миру». Это название одной из глав энциклики Папы Франциска Fratelli tutti («О братстве и социальной дружбе»).

Важным и радостным моментом для участников встречи было присутствие Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Джованни Д’Аниелло, а также вспомогательного епископа Московской архиепархии Николая Дубинина (OFMConv). До момента назначения вспомогательным епископом, владыка Николай много лет возглавлял Конференцию монашествующих в России.

Ассамблея открылась Святой Мессой под предстоятельством Апостольского нунция. В своей проповеди, обращаясь к монашествующим, архиепископ сказал: «Я не раз думал о нас, тех, кто посвятил свою жизнь служению Богу и людям… Молюсь, чтобы эта Евхаристия оживила в нас любовь к Богу и укрепила сознание достоинства, дарованного нам Господом. Чтобы, несмотря на наши недостатки, но через верное свидетельство, мы созидали Его Царство».

После Мессы имела место встреча Апостольского нунция с монашествующими, во время которой состоялось личное знакомство и неформальное общение. Архиепископ Джованни передал участникам Ассамблеи искреннее приветствие от Папы Франциска, а также выразил присутствующим свою дружбу, любовь и уважение. Призвал следовать избранным путём с верностью и настойчивостью. В завершении встречи произнёс слова благодарности за всё то, что делают монашествующие, за щедрость и жертвенность в служении Богу и ближним, особенно же наиболее слабым и нуждающимся.

Второй день Ассамблеи начался со Святой Мессы под предстоятельством епископа Николая Дубинина, после которой состоялось его общение с монашествующими. Во время встречи Владыка выразил благодарность Центральному совету CORSUM за сотрудничество и служение, подчеркнув, как важно свидетельство монашествующих особенно в сегодняшнем мире. Во время выступления епископ Николай отметил, что энциклика Папы Франциска написана во время пандемии и призывает нас увидеть время испытаний как шанс открыть правду о том, кто мы и как взаимодействуем между собой. Призвал, дабы верно исполняли пророческую миссию – провозглашать всему миру Благую Весть. Каждому из участников Ассамблеи епископ Николай подарил экземпляр нового документа Апостольского Престола «Пастырское обращение приходской общины в служении евангелизационной миссии Церкви» и пожелал плодотворной работы в ходе Ассамблеи.

Далее отец Мариано Седано, CMF, специальным образом представил энциклику Папы Франциска «Fratelli tutti» о братстве и социальной дружбе. В течение второго дня встречи, участники Ассамблеи работали с текстом этого документа, обозначив ориентир для работы Конференции на ближайшие два года, как исполнение пророческой миссии здесь и сейчас.

Надеемся, что вызовы, обозначенные в данном документе, помогут нам сегодня идти путём братства и социальной дружбы.

Третий день Ассамблеи был посвящен отчетам членов Центрального Совета и выборам его нового состава на ближайшие четыре года.

С благодарностью всем участникам Х Генеральной Ассамблеи и молитвой за Ваши общины, харизму, служение Церкви и провозглашение истин Христовых.



Источник: Corsum

Фото — ТВ «Кана»