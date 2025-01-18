В Петербурге почтили 90-ю годовщину со дня смерти Слуги Божьего епископа Антония Малецкого

17 января 2025 года в Санкт-Петербурге почтили память Слуги Божьего епископа Антония Малецкого в 90-ю годовщину его смерти, сообщает русская служба Vatican News.

Будущий мученик родился в городе на Неве в 1861 году, окончил местную духовную семинарию. Здесь же он основал несколько учебных заведений для детей из бедных семей и беспризорников, в которых ребята получали образование и востребованные профессии. После Октябрьской революции, когда иерархическая структура Католической Церкви в России была разгромлена, он был тайно хиротонисан во епископы и назначен апостольским администратором Ленинграда. В 1930 году владыка Антоний был арестован и отправлен в ссылку в Сибирь. Там он окончательно подорвал здоровье. В 1934 году епископ был освобождён. Истощенного архипастыря вывезли в Польшу, где он и скончался 17 января 1935 года.

В 2003 году был начат процесс причисления к лику блаженных российских католических новомучеников, называемый сейчас «Дело о беатификации или объявлении мучениками Слуг Божиих епископа Антония Малецкого, титулярного епископа Донизаны, апостольского администратора Ленинграда, и 9 сподвижников, убитых из ненависти к вере».

Пример жизни Слуги Божьего Антония Малецкого актуален и в наше время, считает вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин:

«Его пример может учить нас, как любить Бога и человека, как быть верными своему призванию и служению, как быть честным и смиренным, щедрым и заботливым; и об этом можно не только мечтать и молиться, но делать — спокойно, смиренно, верно и настойчиво, в любых обстоятельствах, которые могут меняться, быть благоприятными и неблагоприятными, оставаться христианином и верующим человеком, быть верным Богу и людям, верным Церкви».

Днем 17 января петербургские католики возложили цветы и помолились около дома, где в начале ХХ века располагались училище, основанное епископом Антонием Малецким. Вечером того же дня в Успенском соборе, являющемся одним из юбилейных храмов архиепархии, епископ Николай Дубинин возглавил торжественное богослужение о скорейшем прославлении Слуги Божьего епископа Антония Малецкого и его сподвижников, мучеников ХХ столетия. Пример упования на Бога, который вел их в темные времена, важен и для современных российских католиков, переживающих Юбилейный год надежды.