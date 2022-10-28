В Санкт-Петербурге отпраздновали 90 лет со дня рождения Дона Бернардо Антонини

20 октября 2022 года епископ Николай Дубинин отслужил торжественную Святую Мессу о скорейшей беатификации Дона Бернардо Антонини, первого ректора Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов», основателя газеты «Свет Евангелия» и «Радио Мария» в России. Богослужение, приуроченное к 90-й годовщине со дня рождения досточтимого Слуги Божия Дона Бернардо, прошло в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге с участием преподавателей и учащихся семинарии. Ниже публикуем полный текст проповеди Владыки Николая и свидетельство ректора семинарии монсеньора Сергея Тимашова.

Проповедь епископа Николая Дубинина

Досточтимый монсеньор Сергей, ректор семинарии, уважаемый отец Хосе, директор богословского Института Иоанна Златоуста, досточтимые собратья во священстве, дорогие семинаристы, возлюбленные во Христе братья и сёстры.

Сегодня мы, как я вначале сказал, собрались благодарить Господа за дар, который — в лице Бернардо Антонини — даровал Господь, в том числе нашей поместной Церкви.

Однажды во время духовных упражнений священник рассказал такую историю. Молодой послушник подошёл к монаху, священнику и спросил: «Отец, как вы думаете, как будет в раю?» И услышал такой ответ: «Там будет удивительно». А после паузы этот пожилой монах, священник сказал: «Будет удивительно, потому что ты удивишься трижды. Если ты туда попадёшь, то, во-первых, удивишься, что ты туда попал. Во-вторых, ты удивишься, потому что не увидишь там многих людей, которых ты думал увидеть в раю. А в-третьих, ты удивишься, потому что увидишь много тех, о ком никогда бы не подумал, что они в раю будут».

Дон Бернардо Антонини никогда не строил из себя святого. И те, кто общался с ним, конечно замечал, видел, что это человек очень одарённый, необычный. Но, повторю, человек, который был очень непосредственным, человечным, сердечным и никогда не претендовал на то, чтобы его считали святым. Он часто говорил: «Бедный, бедный дон Бернардо». И делал это, как и всё что он говорил и делал, совершенно искренне и даже несколько наивно, так что многие с него даже посмеивались, шутили, но запомнили, помнили встречу или встречи с ним. И в нашей Церкви, которая уже 30 лет переживает возрождение, старается становиться на ноги, пожалуй не найдётся тех людей, которые пришли в неё в первом десятилетии, в 90-е годы, и кто хоть раз не встретили или не услышали бы дона Бернардо.

Он, когда был Великий Юбилей, подготовка к Великому Юбилею 2000-го года и празднования, объехал все приходы России: самые маленькие, самые большие, самые далёкие. Когда он это готовил вначале, ещё планируя (так случилось что мы с ним встретились в одну из первых его поездок), он сказал: «Я хочу объехать все приходы». Я тоже тогда немного посмеялся про себя и подумал, что это будет невозможно, потому что, наверное, и до сих пор ни один нунций, ни один епископ, ни один священник не охватил своим присутствием всю Россию. А дон Бернардо потом честно сказал, что да, действительно, у него это получилось. Это просто один из эпизодов его жизни, которые говорят о его щедром искреннем служении, на которое Господь его вдохновлял и на которое он всё время откликался, и при этом, повторю, считал себя самым обычным человеком, самым обычным священником. Наверное, поэтому рядом с ним было (согласитесь те, кто знает его) легко, спокойно, с ним было приятно общаться, с ним хотелось поговорить, как-то его затронуть, что-то от него услышать. И часто мы слышали глубокую человеческую мудрость, вдохновлённую Богом, Святым Духом, вдохновленную знанием и любовью к Священному Писанию, но которая касалась именно нашей жизни, именно наших условий, потому что Бог любит нас, потому что Бог всегда с нами, потому что Богородица всё время нас сопровождает, в самых повседневных наших делах и ситуациях. Это дон Бернардо очень часто подчёркивал, повторял, и тоже с такой крепкой, неизменной, опять же, наивной, почти детской верой, уверенностью что это на самом деле так. Это наполняло его сердце, и он этим делился.

Я, конечно, не смогу, да и не буду здесь давать характеристику или произносить слишком долгие восхваления дона Бернардо. Благодарим Бога за то, что Он призвал дона Бернардо к жизни, пробудил в нём стремление к святости, дал ему призвание и щедрую душу, направляя его в различные уголки земного шара. Но чтобы кратко сказать, как, в том числе я лично, чувствую эту святость дона Бернардо или его особенность, его пример и, наверное, его наставление, а сейчас также его ходатайство за всех нас, это будут три слова, вернее три характеристики.

Для меня это человек, который умел любить, который умел благодарить и который умел делиться этим. Наверное, это очень многое в его жизни, в его поступках и в пути его святости объясняет или проливает свет. Действительно, его любовь к Богу, Священному Писанию, к Слову Божию, к Церкви, которая даёт нам Таинства, его любовь к людям, его любовь к служению, которое дал ему Господь, никогда не позволяла ему оставаться на месте, быть спокойным, равнодушным, холодным. Эта любовь вдохновляла его к тому, чтобы за всё благодарить. Не только когда было хорошо и легко, не только когда всё было понятно, но в любой ситуации, в любом обстоятельстве его жизни. Сколько раз мы слышали из уст дона Бернардо слова «дар» или «подарок» (иногда он их путал), которые в те моменты для нас тоже представлялись какими-то, может быть, слегка смешными. И лишь потом мы открывали и открываем до сих пор их глубину и мудрость.

Один из таких подарков, о которых всё время говорил дон Бернардо, это подарок Святого Духа Церкви в виде Второго Ватиканского Собора. Сразу невозможно это понять. Но и каждого человека он тоже принимал как дар, и каждый талант в человеке принимал как дар, дар Бога этому человеку и дар для других людей через этого человека. И таким даром он стремился быть и, несомненно, был и остаётся для нас. И быть даром – это не только радоваться, что Бог тебе дал какие-то таланты, какие-то возможности, но действительно этими дарами щедро делиться. И здесь тоже дон Бернарда был совершенно неподражаемым, совершенно искренним и человеком очень широкой души. Во всём этом видно действие Бога для нас, верующих людей, потому что в тот момент возрождения практически разрушенной Церкви, в тот момент неуверенности, различных бытовых сложностей, когда всё-всё менялось очень быстро и мы к этому не были готовы (в общем, во время, которое мы называем «лихие девяностые»), остро нуждалась наша Церковь, наша страна в таких людях, таких служителях, таких апостолах. И сегодня мы это осознаём, но также и сегодня в святости таких людей мы нуждаемся в нашем дальнейшем пути. Потому что мы продолжаем странствие, и наши проблемы не разрешились и не разрешатся сами по себе, и ходатайство на небе – это не лекарство от наших слабостей и грехов, а сопутствование и помощь в нашем пути к святости, который мы открываем. Но это необходимая помощь и необходимое присутствие. Поэтому мы не должны забывать о тех людях, тех святых, которые были с нами рядом, с нами на земле, и которые остаются с нами сейчас (хотя мы их не видим) в духовном общении, в общении святых. Помнить о них, благодарить за них, просить их о помощи, о поддержке и также, как это мы сегодня делаем, просить, чтобы через Церковь была явлена, подтверждена святость этих слуг Божьих (сегодня особенно молимся о доне Бернардо Антонини) через прославление причислением к лику блаженных, святых. Пусть Господь услышит нашу молитву. А мы Пусть слышим и сегодня наставления, слова, пример, ценим жертву Божьего священника, Слуги Божия дона Бернардо Антонини.

Ни для кого не секрет, что особым служением, его особой любовью была семинария, первым ректором которой он был и которой руководил, в которой служил в течение первых шести лет, и закончил своё служение после первых рукоположений во священники наших первых выпускников, среди которых был нынешний ректор отец Сергей. В начале, в первый год (мне посчастливилось тоже быть вместе в этой семинарии в Москве), мы слышали, как дон Бернардо делился своей мечтой (ещё он умел мечтать): вот, заканчивается тысячелетие, девяносто девятый год, рукоположение первых российских священников, и будет их рукополагать на Красной Площади Папа Римский. Это конечно была наивная мечта, она не осуществилась именно в таком роде. Но Господь знает, как Он повёл, как Он ведёт Церковь, и, конечно, дар священнослужителей – это очень важный дар для Церкви. Дон Бернардо всегда знал это, ценил и поэтому старался не просто организовывать, руководить, но также воспитывать; и не забывал, не покидал своим вниманием также тех, кто уже считает себя сформированным, воспитанным, всё знающим, не нуждающимся в каком-то дальнейшем развитии, росте, контроле и воспитании священником. В одном из интервью он говорил: «Трудно воспитывать семинаристов, ещё труднее воспитывать священников». Этим он занимался и после того, как перестал быть ректором семинарии. А прощаясь, он сказал: «Дорогие, помните: сила Церкви и путь к святости священников – это послушание».

Дон Бернардо даёт нам, в том числе, такой огромный, верный, яркий пример послушания: послушания Богу, послушания Церкви, своему призванию. Пусть же его примеры, его слова наставляют нас, особенно тех, за кого мы сегодня молимся, вместе с кем мы сегодня молимся — наших семинаристов: нынешних, выпускников нашей семинарии, и также, вновь прошу вас, братья и сёстры, часто вспоминать о доне Бернардо, благодарить Бога за него и молиться его скорейшее беатификации. Вам раздали образки с молитвой и изображением дона Бернардо. Заберите их домой, молитесь и помните, что общение святых – это также огромный подарок, огромный дар Бога для Своей Церкви, то есть для нас. Пусть же в каждом даре, пусть в каждом нашем отклике на Божий дар всегда будет прославлено Имя и Величие Всевышнего, милосердного любящего нас Бога, призывающего нас к святости.

Аминь.

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Свидетельство ректора семинарии монсеньора Сергея Тимашова

Преосвященный Владыка, дорогие братья и сёстры, прежде всего хочу поблагодарить всех за то, что мы сегодня здесь собрались: те, кто в разные этапы своей жизни встретил дона Бернардо на своем христианском пути. Владыка просил меня сказать что-то как свидетельство. Я думаю, есть две вещи, которые можно чуть развернуть – это моё свидетельство об опыте, который я получил через дона Бернардо. Он человек Божий и человек Церкви.

Человек Божий – именно потому, что было это бесконечное, иногда, казалось бы, по-детски наивное доверие Богу, Провидению Божьему, которое надо просить, которое всё усмотрит; матери Марии, которой надо позвонить с помощью Розария, но надо позвонить и попросить её. И человек Божий – потому что он действительно пример того, что значит быть отцом, священником, который отец для тех, кому Бог его послал, способный передать и эту бесконечную любовь Божию, способность к абсолютно ничем не обоснованному доверию, ничем не заслуженному доверию. И поэтому помощь в том, чтобы всё время дотягиваться до того уровня доверия, к которому он призывал, которым он одаривал. Отец требовательный, но всегда заботливый.

А то, что это не было наивностью… Когда я учился на первом курсе, а он действительно мечтал о рукоположении на Красной Площади первых священников (Нас в этот момент, вместе с владыкой Николаем, было на первом курсе семинарии восемнадцать. Мы в разные времена что-то делали в секретариате, поскольку на всю семинарию был один компьютер.), дон Бернардо сказал кому-то из своих сотрудников (я просто сидел рядом и что-то печатал на компьютере): «Если из этих восемнадцати 20-го мая 99 года, на Пятидесятницу, будет рукоположено шестеро, я буду считать, что это чудо Божие». И никого конкретно он не имел в виду, он не то чтобы посмотрел на меня: «Ты точно будешь»… Нет, есть свои слабости, недостатки, ещё неизвестно, дойдёшь ли, но если шесть, это уже чудо. Ну, дошло нас пять из тех восемнадцати.

То есть он на самом деле видел все проблемы, которые есть, но вот это забота, доверие, терпение… Иногда было невозможно перенести это терпение, с которым он терпит всё, что происходит.

Человек Божий, потому что никогда, никогда я не слышал от него, никогда не слышал ни от кого, кто с ним общался здесь, в России, там, в Италии, в Вероне, чтобы дон Бернардо о ком-то сплетничал. Он видел многое, слышал многое из того, что говорили о нём. И на это тоже реагировал с бесконечным терпением и с молитвой.

Вот здесь, в этой часовне, в этой самой часовне сегодня есть два знака, которые я просил спустить из ризницы семинарии. Первый – та дароносица, монстранция, которую мы сегодня использовали для поклонения. Эта монстранция получена в дар от Папы Иоанна Павла II в 93-м году в ответ на радостное письмо дона Бернардо: «Ваше Святейшество, мы вот тут в Москве открываем семинарию». И ответ пришёл в виде письма и большой коробки с разными литургическими предметами (там есть герб Папы как знак того, что это попало к нам из Папской ризницы). Второй – эта чаша, которую сегодня использовали при совершении Евхаристии, чаша семинарии, с которой бессчётное число раз дон Бернардо совершал Мессу в семинарии — и в часовне наверху, и в этой же часовне. Но в этой часовне, прекрасной, теперь с новым оформлением, висит на стене крест, который дон Бернардо подарил, потому что он висел в его собственной квартире в семинарии Вероны. Подарил его, чтобы он был именно на том месте, куда он сейчас вернулся. И дарохранительница, им подаренная для этого храма, для этой часовни. Поэтому эта часовня сама становится связанной с ним, с доном Бернардо.

И человек Церкви, да, потому что, на самом деле, то, чем он меня заразил, — это удивление, поражение красотой. Красотой Слова Божия, красотой самой Церкви, которая не нарушается тем, что в ней есть множество человеческих слабостей и человеческих грехов, но она прекрасна. Красотой и любовью к Церкви, и любовью, которая всегда выражается в послушании, ни одного шага без послушания. Когда он рассказывал о том, что, будучи молодым священником в приходе, он много разных вещей предлагал настоятелю, и предлагал много и долго, потому что настоятель не соглашался, но никогда он не позволил себе сделать что-то, на что настоятель не дал добро. Когда он хотел поехать в Россию и чувствовал, что Бог его зовёт, он спросил у своего епископа, чтобы епископ его послал к епископу в Москве, а не просто приехать сюда и делать что ему кажется нужным. И когда без всяких ожиданий с его стороны он вдруг оказался ректором семинарии, потому что у архиепископа Кондрусевича в этот момент не нашлось больше никого, он сказал: «Бедный Бернардо, я не знаю, как быть ректором, не знаю, как строить семинарию, потому что наши семинарии насчитывают четыреста лет, а эта – ноль, и поэтому надо всё начинать с нуля, а я не знаю как. Бедный Бернардо, есть Провидение и есть Божья Матерь, которой будем звонить».

Это служение, это милосердие Бога, это любовь к Евхаристии… Потому что сколько часов он провёл здесь перед Святыми Дарами, прося о каждом из нас семинаристов, особенно о тех, у кого трудности или тех, у кого трудности впереди, потому что священство – это одна сплошная трудность, он об этом предупреждал честно. Но был влюблён, влюблён в этот путь и был уверен, что Бог по нему ведёт, и эту любовь передавал. Я не знаю, где я был бы, я не знаю, смог бы я преодолеть те трудности, которые были у меня, те кризисы, которые были у меня, если бы Бог не поставил его на моём пути. Да, наверное, я не знал бы, что значит быть священником, который поставлен Богом для служения, если бы этот пример не был перед глазами.

Последнее, что хочу сказать. То, что сейчас отделяет конкретно дона Бернардо от беатификации – это чудо. Эти иконки с молитвой – это в том числе для того, чтобы, когда вы видите какую-то почти безнадёжную или совсем безнадёжную ситуацию, в которой действительно нужно вмешательство Божьего Провидения, подумайте, может быть, просите заступничества дона Бернардо с такой коварной, корыстной мыслью, что вдруг это поможет Богу явить Церкви святость того, кто подписывался «отец Бернардо», но кого мы все зовём исключительно по-итальянски «дон Бернардо».



Подготовила Ольга Хруль

Фото: Юлия Ницевич

Источник: Рускатолик.рф