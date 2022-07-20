В Пекине более ста человек приняли крещение

16 июля католическая община Пекинской архиепархии отпраздновала крещение 101 катехумена: большинство из них – взрослые. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на миссионерское информационное агентство Fides, официальный информационный орган Папских миссионерских обществ.

В этот день верующие еще затемно собрались возле кафедрального собора, который был закрыт на протяжении шести месяцев по распоряжению местных властей: все это время из-за антиковидных мер католики были лишены возможности участвовать в богослужениях и других пастырских мероприятиях.

Когда утром были открыты ворота собора, прихожане, в соответствии со сложившейся традицией задержались у грота Лурдской Богородицы, а затем помолились у алтаря, воздавая благодарение Господу за то, что они вновь могут посещать храм.

Во второй половине дня в кафедральном соборе крещение, а также конфирмацию и причастие приняли катехумены, которые готовились к этому моменту в непростой период пандемии, преодолевая – вместе с катехизаторами – множество препятствий и трудностей.

Таинства Крещения, Евхаристии и Миропомазания преподал архиепископ Пекинский монсеньор Иосиф Ли Шань. Упоминая в своей проповеди о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время катехумената, он сослался на слова из Псалма 126: «С плачем несущий семена возвратиться с радостью, неся снопы свои».

«Благодаря крещению вы стали детьми света, благодаря миропомазанию – оплотом Христа», — сказал иерарх, подчеркнув, что крещение – это не просто обряд, но «внутреннее обращение»: «Отныне вы будете жить подлинной жизнью в вере, облекитесь же в новый дух и новую сущность, — христианскую… Вы должны стать светом миру и солью земли, воплощая Христа и свидетельствуя нашего Господа любовью и делами».

Настоятель прихода при кафедральном соборе священник Иосиф Чжао поблагодарил всех, кто содействовал духовному становлению новокрещеных, и попросил всех верных защищать эти «новые саженцы» общины, чтобы они могли вместе возрастать в Церкви и на синодальном пути.

Сразу же после открытия кафедральный собор Пекина возобновил обычную литургическую и пастырскую жизнь, в том числе воскресные Мессы на иностранных языках. 17 июля состоялась последняя трансляция Мессы по интернету.