В Пастырском центре «Вифлеем» близ Новосибирска прошло очередное заседание Комиссии по делам семьи при Конференции католических епископов России

18 – 19 февраля в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище близ Новосибирска, под председательством епископа Иосифа Верта прошло очередное заседание Комиссии по делам семьи при Конференции католических епископов Российской Федерации.

Наряду с Владыкой Иосифом его участниками стали главы Епархиальных комиссий по делам семьи священник Фернандо Вера Соррилья от Архиепархии Божией Матери в Москве, сестра Юлиана Гостковска, SSpS, от Преображенской епархии в Новосибирске, сестра Агата Ковалчикова, SSpS, от Епархии Святого Иосифа в Иркутске, священник Рауль Апарисио от Епархии Святого Климента в Саратове, а также протоиерей Петр Павлышин с матушкой Галиной от Ординариата для католиков византийского обряда на территории РФ.

Встреча началась со святой Мессы, после чего прозвучало вступительное слово Владыки Иосифа Верта, а затем представители епархий рассказали о себе (о своей подготовке для работы с семьями; о своей работе с семьями в приходах и участии в работе Комиссии) и состоялось подведение итогов деятельности Епархиальных комиссий за 2019 год. Речь шла о проводимых в епархиях мероприятиях для семей, о деканальных и епархиальных встречах семей. Была подробно обсуждена тематика предстоящей Всероссийской встречи семей в Москве, намеченной на 16-19 июля с.г.: общение, принятие, прощение в семье на основе положений энциклики святого Иоанна Павла ІІ «Familiaris consortio». Были рассмотрены актуальные организационные моменты этой встречи, а также намечены основные направления подготовки к Всемирной встрече семей, которая пройдет в 2021 г. в Риме. Кроме того, на заседании рассматривались вопросы, связанные с изданием «Инструкции для приготовления к браку» и некоторыми проблемами биоэтики.



По информации участника заседания,

священника Петра Павлышина