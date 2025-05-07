В Папской больнице успешно проведена операция для пациента с «половиной сердца»

Инновационная малоинвазивная процедура спасла жизнь 32-летнему пациенту с редким врожденным пороком сердца. Использование 3D-моделей открывает новые перспективы в лечении сложных заболеваний сердца, пишет Vatican News.

Группа специалистов из римской больницы «Бамбино Джезу» (Bambino Gesù) провела уникальную операцию, спасшую жизнь молодому человеку с «половиной сердца» — редкой кардиопатией, при которой отсутствует правый желудочек. В мировой научной литературе описано очень мало подобных случаев.

«Особенностью операции была необходимость прохождения через канал Фонтена для доступа к митральному клапану, который у таких пациентов имеет анатомические характеристики, сильно отличающиеся от нормального сердца», — поясняет доктор Джанфранко Бутера, руководитель отделения интервенционной кардиологии.

Пациент с младенчества находился под наблюдением этой католической клиники, где ему провели ряд сложных вмешательств по созданию альтернативной системы кровообращения Фонтена. Со временем у него развилась тяжелая митральная регургитация: клапан терял более 60 процентов насыщенной кислородом крови, что было опасно для жизни пациента.

Получив разрешение Этического комитета клиники и Министерства здравоохранения Италии, врачи провели инновационную процедуру — транскатетерную имплантацию трех клапанных клипс. Операция потребовала точного планирования с использованием трехмерных моделей сердца и виртуального моделирования.

«Усовершенствования в лечении за последние двадцать лет расширили возможности для пациентов с врожденным пороком сердца, которые сейчас достигают зрелого возраста», — подчеркивает доктор Клаудия Монтанара. «Однако это влечет за собой новые проблемы, многие из которых пока неизвестны».

Благодаря операции митральная регургитация значительно уменьшилась, и состояние пациента быстро улучшилось. Его выписали всего через 6 дней со значительным сокращением необходимой медикаментозной терапии.

В больнице «Бамбино Джезу» создана многопрофильная команда для систематического лечения редких заболеваний сердца. «Мы создаем эталонную программу для Европы, которая предлагает новые терапевтические возможности для пациентов с заболеваниями, которые иным образом не поддаются лечению или сопряжены с высоким хирургическим риском», — пояснила папская детская клиника в своем заявлении.