В ООН считают опасным прецедентом вынесение в России приговора датчанину по делу «Свидетелей Иеговы»

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет раскритиковала вердикт суда по делу подданного Дании Денниса Кристенсена, приговоренного в России к шести годам лишения свободы.

«Серьезный приговор, вынесенный в отношении Д.Кристенсена, создает опасный прецедент и фактически криминализирует право исповедовать религию или придерживаться какой-либо веры. В случае со «Свидетелями Иеговы» в России власти страны нарушают обязанности по Международному пакту о гражданских и политических правах», — заявила М.Бачелет.

М.Бачелет подчеркнула, что в ООН серьезно обеспокоены в связи с осуждением датчанина на шесть лет тюрьмы за организацию деятельности запрещенной экстремистской организации.

«Мы призываем российские власти пересмотреть федеральное законодательство о противодействии экстремистским организациям, чтобы уточнить неопределенное и размытое понятие «экстремистская деятельность», — сказала она.

В июле 2016 года Орловский суд признал деятельность организации «Свидетели Иеговы Орел» экстремистской и принял решение о ее ликвидации. Верховный суд России в октябре 2016 года признал это решение законным.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный суд Орла огласил в среду приговор датчанину Д.Кристенсену по делу о создании регионального подразделения запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы». Д.Кристенсен был арестован 25 мая 2017 года в здании на улице Железнодорожной в Орле, где местные «Свидетели Иеговы» проводили совместное чтение Библии.



Источник: Интерфакс