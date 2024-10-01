Интенция Папы на октябрь — молитва о всеобщей миссии Церкви (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на октябрь 2024 года: о миссии Церкви, которая относится ко всем верующим. Передает русская служба Vatican News.

Каждый пресвитер и мирянин, каждый христианин несёт ответственность за миссию Церкви, напоминает Епископ Рима:

«Мы, священники, – не начальники над мирянами, а их пастыри. Иисус призвал всех нас: не ставя одних выше других, не разделяя, но чтобы мы дополняли друг друга. Мы единая община и потому должны идти вместе, проходя путём синодальности. Возможно, вы спросите: что же могу сделать я, водитель автобуса? Я, фермер? Или я, рыбак? То, что должны делать все: свидетельствовать жизнью, разделять ответственность за миссию Церкви, – подчёркивает Святейший Отец. – Миряне, крещёные находятся в Церкви как у себя дома и должны о ней заботиться. То же самое относится и к нам, священникам и богопосвящённым лицам. Каждый вносит свой вклад тем, что умеет лучше всего. Мы все вместе ответственны за миссию Церкви, участвуем в её жизни и пребываем в единстве с ней».

В конце видеопослания Папа Франциск призывает верующих:

«Помолимся, дабы Церковь всеми силами и далее поддерживала синодальный образ жизни в духе со-ответственности, поощряя участие, единство и совместную миссию пресвитеров, монашествующих и мирян».