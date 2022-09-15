В Нур-Султане Папа встретился с иезуитами Российского региона (+ ФОТО)

Утром 15 сентября, в последний день апостольского визита в Казахстан, Папа Франциск встретился в частном порядке с собратьями из Общества Иисуса. Беседа в резиденции апостольской нунциатуры Нур-Султана продлилась более часа, и её ключевыми словами были близость и экуменизм, передает русская служба Vatican News.

Со Святейшим Отцом встретились 19 из 25 отцов-иезуитов со всего Российского региона, в который входят Беларусь, Россия, Киргизия и Таджикистан; в Казахстане члены ордена не присутствуют.

Во встрече участвовал ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, который сам является уроженцем Казахстана, а также имеет, как и Папа Франциск, непосредственное отношение к основанному св. Игнатием Лойолой Обществу Иисуса.

По словам главного редактора журнала La Civilità Cattolica отца Антонио Спадаро SJ, во время «братской, непринуждённой и откровенной беседы» обсуждались текущие геополитические вопросы с особым акцентом на пастырское измерение.

О. Спадаро отметил, что Епископ Рима очень внимателен к маленьким, но очень динамичным Церквам, таким как в Российском регионе ордена; Папа призвал иезуитов преданно осуществлять их церковную миссию и проявлять близость к вверенной пастве.

Как и во всех встречах с собратьями во время международных поездок, подчеркнул о. Антонио Спадаро, отличительной чертой этой беседы была свобода и откровенность, с которой каждый говорил о себе и о том, как он видит политическую и церковную ситуацию. Другим ключевым словом встречи был экуменизм, имеющий фундаментальное значение в этом азиатском регионе, где католики остаются в меньшинстве. Папа всегда выражается с большой непринуждённостью, отметил священник, а иезуиты приветствуют его в таких случаях с большим радушием: это и стало ещё одной причиной того, что встреча продлилась дольше, чем планировалось.