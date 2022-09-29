В ноябре Папа Франциск посетит Бахрейн

С 3 по 6 ноября 2022 года Святейший Отец посетит с апостольским визитом Бахрейн: это будет первый Папа, который приедет в эту страну Персидского залива. Поездка Папы Франциска приурочена к «Форуму диалога», посвященному сосуществованию между Востоком и Западом; она состоится по приглашению гражданских и церковных властей страны. Сообщает русская служба Vatican News.

Папа посетит столицу – Манаму – и город Авали, где 10 декабря 2021 года был освящен кафедральный собор Аравийской Божьей Матери, небесной покровительницы стран Персидского залива. Именно в тот день кардинал Луис Антонио Тагле, префект Конгрегации евангелизации народов, передал королю Бахрейна Хамаду ибн Исе Аль Халифе письмо от Папы Франциска, в ответ на которое монарх выразил «большое желание увидеть когда-нибудь Папу Римского в Бахрейне» и подчеркнул свое намерение «содействовать все большей открытости страны по отношению к людям, не исповедующим мусульманскую религию».

Сам король Хамад ибн Иса Аль Халифа в 2014 году побывал в Ватикане и встретился с Папой Франциском, обсудив с ним вопросы продвижения диалога и мирного сожительства между разными компонентами общества. Была подчеркнута позитивная роль христианского меньшинства в Бахрейне, преимущественно шиитской стране, а король проявил интерес к нуждам местной католической общины.