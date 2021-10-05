В Новосибирском приходе на Левобережье почтили память Святого Франциска и поздравили своего Владыку с днем рождения

В понедельник 4 октября насельники Монастырской обители Ордена Братьев Меньших (OFM) почтили память своего небесного патрона — святого Бедняка из Ассизи.

Торжественной Мессе в окормляемом отцами-францисканцами приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, проходившей в присутствии многих гостей, предшествовало специфическое богослужение Transitus, посвященное блаженному преставлению Франциска.

В этот день у верных, молящихся в небольшом храме в левобережной части столицы Сибири, были и иные поводы для радости и поздравлений: Евхаристическое богослужение возглавлял Владыка Иосиф Верт, отмечавший свой 69-й день рождения, в то время как сослуживший ему священник Франческо Бертолина отмечал 30-летний юбилей своего пребывания в Сибири (он был одним из первых зарубежных клириков, приехавших в Россию, чтобы окружать пастырской опекой верных и помогать возрождению церковных канонических структур, и свой путь, тогда еще в сане диакона, начинал как раз в приходе Непорочного Зачатия).

А хозяин торжества — отец Коррадо Трабукки, OFM — удостоился двойных поздравлений: в качестве настоятеля францисканской обители и в качестве директора католической школы, поскольку в России в этих числах отмечают День Учителя. По окончании службы всем трем «именинникам» было вручено по большому букету красных роз.

Проповедовал на Мессе настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин, говоривший об актуальных уроках жизненного пути святого Франциска и призвавший поразмышлять о том, каким образом мы могли бы продолжить его знаменитый «гимн творению»; и о том, как и за что мы, по примеру Апостола Святой Нищеты, могли бы благодарить Творца.

В своем заключительном слове Преосвященный Иосиф Верт тепло поблагодарил отца Коррадо за приглашение на праздник, а «ветерана пастырских трудов» отца Франческо Бертолину — за самоотверженное служение в Преображенской епархии.

Владыка также напомнил о предстоящих в ближайшие выходные торжествах по случаю 30-летия религиозной свободы, призывая верных принять в них посильное участие, и попросил молиться за священников и сестер монахинь, трудящихся в епархии, которые приступают к трехдневным размышлениям об Апостольском увещании Папы Франциска «Радость Евангелия».



Наиболее яркие моменты «праздника на Левобережье» — в нашем фоторепортаже: