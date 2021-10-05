В Новосибирском приходе на Левобережье почтили память Святого Франциска и поздравили своего Владыку с днем рождения

В Новосибирском приходе на Левобережье почтили память Святого Франциска и поздравили своего Владыку с днем рождения

Октябрь 05, 2021

В понедельник 4 октября насельники Монастырской обители Ордена Братьев Меньших () почтили память своего небесного патрона — святого Бедняка из Ассизи.

Торжественной Мессе в окормляемом отцами-францисканцами приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, проходившей в присутствии многих гостей, предшествовало специфическое богослужение , посвященное блаженному преставлению Франциска.

В этот день у верных, молящихся в небольшом храме в левобережной части столицы Сибири, были и иные поводы для радости и поздравлений: Евхаристическое богослужение возглавлял Владыка , отмечавший свой 69-й , в то время как сослуживший ему священник отмечал 30-летний юбилей своего пребывания в Сибири (он был одним из первых зарубежных клириков, приехавших в Россию, чтобы окружать пастырской опекой верных и помогать возрождению церковных канонических структур, и свой путь, тогда еще в сане диакона, начинал как раз в приходе Непорочного Зачатия).

А хозяин торжества — отец , OFM — удостоился двойных поздравлений: в качестве настоятеля францисканской обители и в качестве директора католической школы, поскольку в России в этих числах отмечают День Учителя. По окончании службы всем трем «именинникам» было вручено по большому букету красных роз.

Проповедовал на Мессе настоятель Кафедрального собора отец , говоривший об актуальных уроках жизненного пути святого Франциска и призвавший поразмышлять о том, каким образом мы могли бы продолжить его знаменитый «гимн творению»; и о том, как и за что мы, по примеру Апостола Святой Нищеты, могли бы благодарить Творца.

В своем заключительном слове Преосвященный Иосиф Верт тепло поблагодарил отца Коррадо за приглашение на праздник, а «ветерана пастырских трудов» отца Франческо Бертолину — за самоотверженное служение в Преображенской епархии.

Владыка также напомнил о предстоящих в ближайшие выходные торжествах по случаю 30-летия религиозной свободы, призывая верных принять в них посильное участие, и попросил молиться за священников и сестер монахинь, трудящихся в епархии, которые приступают к трехдневным размышлениям об Апостольском увещании Папы Франциска «Радость Евангелия».


Наиболее яркие моменты «праздника на Левобережье» — в нашем фоторепортаже:

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